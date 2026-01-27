चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मरते-मरते बचाई 18 लोगों की जान

आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी एक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। रोजमर्रा की ड्यूटी पर निकलने वाला एक बस ड्राइवर अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। यह मामला न केवल कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण है, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं में काम करने वालों के दबाव को भी उजागर करता है। यह घटना आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) की अमरावती एसी बस से जुड़ी है। हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही बस के ड्राइवर ने हार्ट अटैक आने के बावजूद बस को सुरक्षित रोककर 18 यात्रियों की जान बचाई, लेकिन खुद को नहीं बचा सके।