मदद के लिए पुलिस के पास पहुंची महिला के साथ दुष्कर्म, कांस्टेबल और होमगार्ड गिरफ्तार

बता दें कि 2024 में आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले (पूर्व में अनंतपुर) के हिंदुपुर ग्रामीण क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव में एक 8 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को दफनाने का प्रयास किया था ताकि सबूत नष्ट हो जाएं।