आंध्र-तेलंगाना में सड़क हादसों का कहर, एक ही दिन में 8 मौतें, कई जख्मी

आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले के डोर्नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक पर्यटक बस मिनी लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गुजरात के राजकोट से श्रीशैलम जा रही इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। रास्ते में बस का टायर अचानक पंचर हो गया, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे खड़ी खराब डीसीएम (मिनी लॉरी) से जा भिड़ी। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को डोर्नाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।