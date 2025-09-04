Patrika LogoSwitch to English

एक ही कैंपस में चलेंगे आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय

-केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस अब प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एक ही कैंपस में चलाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। दिशा-निर्देशों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षकों के बीच मासिक समन्वय बैठकें, ईसीसीई दिवस, प्रवेशोत्सव और [&hellip;]

नई दिल्ली

Kanaram Mundiyar

Sep 04, 2025

Aganwadi Bharti 2025: आगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक जमा करें आवेदन

-केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

अब प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एक ही कैंपस में चलाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। दिशा-निर्देशों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षकों के बीच मासिक समन्वय बैठकें, ईसीसीई दिवस, प्रवेशोत्सव और अभिभावक-शिक्षक बैठकों जैसे संयुक्त आयोजन और एकीकृत गतिविधि कैलेंडर अनिवार्य किए गए हैं। इस बदलाव के साथ छोटे बच्चों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार, मध्याह्न भोजन के लिए समर्पित रसोईघर, इनडोर और आउटडोर खेल क्षेत्र और बच्चों के अनुकूल शौचालय जैसे मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। दरअसल, सर्वे में सामने आया था कि कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों के मुकाबले बेहतर नतीजे दे रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। देश में करीब 15 करोड़ बच्चे प्री-स्कूल और प्राथमिक कक्षाओं में हैं।

Published on:

04 Sept 2025 05:27 am

Hindi News / National News / एक ही कैंपस में चलेंगे आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय

