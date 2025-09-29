साइबर ठगी पर Artificial intelligence के जरिए लगेगा लगाम, फोन नंबर और IP होंगे ब्लॉक

तीनों एजेंसियों के स्तर पर संदिग्ध सर्वर या मोबाइल सिम को लेकर पहले से प्री-अलर्ट का सिस्टम तैयार किया जाएगा। यह प्री-अलर्ट एजेंसियों के स्तर पर रहेगा, ताकि निगरानी करके समय पर गड़बड़ी को रोका जा सके। अभी तक नंबरों या खातों पर संदिग्ध ट्रांजेशन को ही निगरानी में लिया जाता रहा है, लेकिन अब उसके पहले की एक लेयर तैयार होगी, जो कि ऐसे ट्रांजेशन के पहले ही बैंक खाते खुलवाने या गड़बड़ में पकड़ाने वाले नंबरों-सर्वर को प्री-ऑब्जर्वेशन में ले सके।