दिल्ली में तैनात अरुणाचल प्रदेश के IAS अधिकारी गिरफ्तार, 19 वर्षीय युवक के सुसाइड नोट में यौन शोषण के गंभीर आरोप

53 वर्षीय तालो पोटोम, जो AGMUT कैडर के IAS अधिकारी हैं और जून 2025 से दिल्ली PWD में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे, ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर आरोपों को 'बेबुनियाद' बताया। उन्होंने दावा किया कि येकर से उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और वे केवल संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए जिम्मेदार थे। पोटोम ने 25 अक्टूबर को लुकआउट सर्कुलर जारी होने के दो दिन बाद ईटानगर के नीरजुली पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने पोटोम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271, 272 (संक्रामक रोग फैलाने की लापरवाही), आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक कदाचार से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पापुम पारे के एसपी न्येलम नेगा ने बताया कि पोटोम को ईटानगर में ही हिरासत में रखा गया है।