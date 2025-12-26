सोते हुए मनमोहन सिंह को आया फोन कॉल, वित्त मंत्री बनकर बदल दी भारत की आर्थिक तकदीर

हालांकि, नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार के लिए यह सब आसान नहीं था। पार्टी के भीतर ही मनमोहन सिंह के कदमों का जबरदस्त विरोध हुआ। कई सांसदों ने इसे पूंजीवादी करार दिया। राव ने पार्टी बैठकें करवाईं, जहां मनमोहन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बॉम्बे क्लब के उद्योगपतियों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा का डर जताया, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने कदमों को वापस नहीं लिया। इसका सकारात्मक असर जल्द ही दिखने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। विदेशी निवेश बढ़ा, विकास दर ऊंची हुई, और भारत बंद अर्थव्यवस्था से वैश्विक खिलाड़ी बना।