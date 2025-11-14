जदयू को बढ़त मिलने के बाद जोश में आए अशोक चौधरी, बोले- जाकर अब प्रशांत किशोर से पूछिए…

Bihar Elections Counting:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी है। NDA 200 सीटों पर बढ़त बना ली है। कई सीटों पर जदूय, बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। मोकामा से जदयू के अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज की है। कटिहार सीट से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जीत दर्ज की है। बांकीपुर सीट से भाजपा के नितिन नबीन ने जीत दर्ज की। गठबंधनों के उम्मीदवारों की जीत पर जदयू के नेता अशोक चौधरी जोश में दिखे। उन्होंने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को जमकर निशाने पर लिया।