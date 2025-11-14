Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जदयू को बढ़त मिलने के बाद जोश में आए अशोक चौधरी, बोले- जाकर अब प्रशांत किशोर से पूछिए…

अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। चौधरी ने कहा कि पीके ने कहा था कि जदयू को 25 सीटें आ रही हैं। अब वह क्या कहेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 14, 2025

मंत्री अशोक चौधरी

मंत्री अशोक चौधरी

Bihar Elections Counting:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी है। NDA 200 सीटों पर बढ़त बना ली है। कई सीटों पर जदूय, बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। मोकामा से जदयू के अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज की है। कटिहार सीट से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जीत दर्ज की है। बांकीपुर सीट से भाजपा के नितिन नबीन ने जीत दर्ज की। गठबंधनों के उम्मीदवारों की जीत पर जदयू के नेता अशोक चौधरी जोश में दिखे। उन्होंने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को जमकर निशाने पर लिया।

अशोक चौधरी ने जनसुराज नेता PK पर बोला हमला

बिहार में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद, राज्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमें 170-175 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। मुझे लगता है कि हमें दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला है। मैं बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि वह लिखित में दे रहे थे कि जदयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अब वह अपने बयान पर क्या कह रहे हैं।

बिहार की जनता का अभिनंदन

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात-पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है, आशा और विश्वास का वोट है। नीतीश कुमार ने जो काम किया जनता ने इसको देखा है। लालू प्रसाद का जंगलराज उनको याद है उसको भी देखा है। मुझे गर्व है हमारा बिहार विकास का रास्ते पर चलने के लिए खड़ा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 03:24 pm

Hindi News / National News / जदयू को बढ़त मिलने के बाद जोश में आए अशोक चौधरी, बोले- जाकर अब प्रशांत किशोर से पूछिए…

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: नीतीश कुमार को CM रहने देगी भाजपा? 5 कारणों से उठ रहे सवाल

राष्ट्रीय

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

Bihar Election 2025
भोजपुरी

मोदी के हनुमान ने मचाई धूम, सबसे मुश्किल सीटों पर भी बढ़त के साथ चिराग बने असली विनर

Chirag Paswan and PM Modi
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: नतीजों के बीच JDU ने किया ऐसा कुछ पोस्ट, फिर अचानक कर दिया डिलीट

बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए आगे
राष्ट्रीय

Bihar Chunav Result: महागठबंधन का हाल देखकर निराश हुए बड़े कांग्रेस नेता, बोले- एक ही आदमी इसके लिए जिम्मेदार…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.