जदयू को बढ़त मिलने के बाद जोश में आए अशोक चौधरी, बोले- जाकर अब प्रशांत किशोर से पूछिए…

Bihar Elections Counting:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी है। NDA 200 सीटों पर बढ़त बना ली है। कई सीटों पर जदूय, बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। मोकामा से जदयू के अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज की है। कटिहार सीट से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जीत दर्ज की है। बांकीपुर सीट से भाजपा के नितिन नबीन ने जीत दर्ज की। गठबंधनों के उम्मीदवारों की जीत पर जदयू के नेता अशोक चौधरी जोश में दिखे। उन्होंने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को जमकर निशाने पर लिया।
बिहार में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद, राज्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमें 170-175 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। मुझे लगता है कि हमें दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला है। मैं बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि वह लिखित में दे रहे थे कि जदयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अब वह अपने बयान पर क्या कह रहे हैं।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात-पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है, आशा और विश्वास का वोट है। नीतीश कुमार ने जो काम किया जनता ने इसको देखा है। लालू प्रसाद का जंगलराज उनको याद है उसको भी देखा है। मुझे गर्व है हमारा बिहार विकास का रास्ते पर चलने के लिए खड़ा हुआ है।
