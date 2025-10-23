महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र चुनाव का किया जिक्र, जानें इसकी वजह

महागठबंधन ने तेजस्वी को CM फेस घोषित किया (Photo-IANS)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बताया। साथ ही कहा कि एक और डिप्टी सीएम का बाद में चयन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब एनडीए को भी सीएम चेहरा घोषित कर देना चाहिए, हमने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में भी बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेला कर सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए और सीएम बनाने की बारी आई तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यहां भी ऐसा ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में अमित शाह ने खुद कहा है कि विधायक दल तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन होगा? इसलिए हम अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से मांग करते है कि अब आप भी अपना सीएम चेहरा घोषित कर दें।
बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे में महागठबंधन के घटक दलों के बीच भले ही सहमति नहीं बन पाई हो, लेकिन गुरुवार को सभी नेताओं ने एक मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की जनता के बीच एकजुटता का संदेश दिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मीडिया के सामने मौजूद है। INDIA गठबंधन की मजबूती की नींव उसी दिन रखी गई थी जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के तहत INDIA गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ SIR और जनहित के मुद्दों पर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया था।
आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने कहा- अमित शाह और बीजेपी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा? उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और एक नया और विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। मुकेश सहनी की घोषणा डिप्टी सीएम चेहरे के रूप में की गई है, हम विभिन्न समुदायों के अन्य लोगों को भी डिप्टी सीएम के रूप में शामिल करेंगे। समय आने पर हम आपको बताएंगे।
बिहार चुनाव 2025 के लिए राजद ने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 61, सीपीआई (एमएल) ने 20, सीपीआई ने 9, सीपीएम ने चार, वीआईपी ने 15 और आईपी गुप्ता की पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे है। बताया जा रहा है कि करीब 12 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली मुकाबला है।
