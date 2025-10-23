महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र चुनाव का किया जिक्र, जानें इसकी वजह

बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे में महागठबंधन के घटक दलों के बीच भले ही सहमति नहीं बन पाई हो, लेकिन गुरुवार को सभी नेताओं ने एक मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की जनता के बीच एकजुटता का संदेश दिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मीडिया के सामने मौजूद है। INDIA गठबंधन की मजबूती की नींव उसी दिन रखी गई थी जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के तहत INDIA गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ SIR और जनहित के मुद्दों पर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया था।