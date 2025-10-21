Bihar Election 2025: महुआ से राघोपुर…बिहार की पांच हाई प्रोफाइल सीट जिन पर सबकी रहेगी नजर

बिहार की पांच हॉट सीट
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दूसरे चरण के लिए नामांकन की तारीख भी सोमवार को समाप्त हो गई। सभी पार्टियों ने अब चुनाव-प्रचार भी तेज कर दिया है। इस बार एनडीए व महागठबंधन के घटक दलों के अलावा प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी और बसपा भी चुनाव लड़ रही है।
बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग को गई, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों ने सीट शेयरिंग को लेकर कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एनडीए में बीजेपी-जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं लोजपा (रामविलास) 29, हम-6 और आरएलएम को 6 सीटें मिली है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन के घटक दलों ने चुनाव के लिए अपने-अपने प्रत्याशी उतार दिए है। कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली मुकाबला होगा।
वैशाली जिले की राघोपुर हॉट सीट है। यह सीट लालू परिवार की गढ़ मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव ने दो बार जीत हासिल की थी, तो वहीं उनकी पत्नी राबड़ी देवी तीन बार विजयी रहीं। 2015 से तेजस्वी यादव इस सीट से जीत रहे हैं। राजद से तेजस्वी यादव ही इस बार प्रत्याशी है।
बीजेपी ने इस सीट से सतीश यादव को टिकट दिया है। दरअसल, 2010 में सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हराकर इस सीट पर बड़ा उलटफेर किया था। लेकिन 2015 और 2020 में तेजस्वी के सामने हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। जन सुराज से चंचल सिंह राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं।
शिवहर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव 2020 में पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वे एनडीए में शामिल हो गए थे। इस सीट पर भी राजद का दबदबा रहा है। शिवहर में राजद ने पांच, कांग्रेस ने चार, जेडीयू और जनता दल ने दो-दो बार जीत दर्ज की है।
इस सीट से राजद ने नवनीत झा को टिकट दिया है। वहीं जन सुराज से नीरज कुमार और जेडीयू ने श्वेता गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के महुआ सीट से लड़ने के कारण यह हॉट सीट बन गई है। पार्टी और परिवार से बेदखल करने के बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई। 2015 में तेज प्रताप ने राजद से यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 में हसनपुर चले गए और वहां से भी जीत हासिल की थी।
इस सीट से राजद से मुकेश कुमार रौशन और एनडीए के घटक दल लोजपा (रामविलास) ने संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर यादव वोट बैंक ज्यादा है। इसके अलावा 21.17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 15.10 प्रतिशत मुस्लिम वोट भी हैं।
रघुनाथपुर से राजद ने ओसामा शहाब को प्रत्याशी बनाया है। ओसामा राजद के दिवंगत कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। ओसामा को टिकट देने से यह सीट प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर सबकी नजर है। जेडीयू ने विकास कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है।
बिहार में जोकीहाट को हॉट सीट माना गया है, क्योंकि इस सीट से तीन पूर्व मंत्री एक-दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे है। जिसमें दो तो पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के पुत्र है और जन सुराज से पूर्व सांसद सरफराज आलम भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं राजद से शाहनवाज आलम चुनाव लड़ रहे हैं।
जदयू ने पूर्व मंत्री मंजर आलम को टिकट दिया है। इसके अलावा इस सीट से AIMIM ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। ओवैसी ने पांच बार से मुखिया रहे मुर्शीद आलम को टिकट दिया है।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।
