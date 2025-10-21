Bihar Election 2025: महुआ से राघोपुर…बिहार की पांच हाई प्रोफाइल सीट जिन पर सबकी रहेगी नजर

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दूसरे चरण के लिए नामांकन की तारीख भी सोमवार को समाप्त हो गई। सभी पार्टियों ने अब चुनाव-प्रचार भी तेज कर दिया है। इस बार एनडीए व महागठबंधन के घटक दलों के अलावा प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी और बसपा भी चुनाव लड़ रही है।