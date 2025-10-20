Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ खेला! तारापुर VIP प्रत्याशी ने BJP उम्मीदवार सम्राट चौधरी को दिया समर्थन

सकलदेव ने कहा कि पार्टी के अंदर षड्यंत्र रचकर उनका टिकट कटवाया गया। जिससे एक अति पिछड़ा वर्ग के बेटे के साथ अन्याय हुआ है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 20, 2025

VIP प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन दिया (Photo-X ANI)

Tarapur Seat: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच तारापुर से वीआईपी प्रत्याशी सकलदेव बिंद ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। सकलदेव ने बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी को अपना समर्थन दे दिया। साथ ही उन्होंने नामांकन वापस लेने की भी बात कही है। उन्होंने पार्टी पर भी आरोप लगाया है।

क्या बोले सकलदेव 

सकलदेव ने कहा कि पार्टी के अंदर षड्यंत्र रचकर उनका टिकट कटवाया गया। जिससे एक अति पिछड़ा वर्ग के बेटे के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यह फैसला राजनीतिक डील नहीं है बल्कि जनता के कहने पर लिया गया है।

सम्राट चौधरी को दिया समर्थन

VIP प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि तारापुर से राजद प्रत्याशी जीत गया तो अति पिछड़ों का अपमान होगा। 

महागठबंधन में नहीं हुआ सीट बंटवारा

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजद ने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 

बिहार बदलने के लिए करेंगे काम-चिराग पासवान

वहीं एक जनसभा को संबोधित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा- हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का एक विजन है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे सशक्त बना सकते हैं और इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। हम अगले 5 वर्षों में एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं। अगले 5 वर्षों तक हम बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे। औद्योगीकरण से लेकर बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य तक, ताकि किसी भी बिहारी को बिहार छोड़ना न पड़े। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।  मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं बिहार को पहले और बिहारियों को पहले नहीं बना देता।

Updated on:

20 Oct 2025 06:42 pm

Published on:

20 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / National News / बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ खेला! तारापुर VIP प्रत्याशी ने BJP उम्मीदवार सम्राट चौधरी को दिया समर्थन

