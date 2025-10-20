बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ खेला! तारापुर VIP प्रत्याशी ने BJP उम्मीदवार सम्राट चौधरी को दिया समर्थन

वहीं एक जनसभा को संबोधित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा- हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का एक विजन है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे सशक्त बना सकते हैं और इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। हम अगले 5 वर्षों में एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं। अगले 5 वर्षों तक हम बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे। औद्योगीकरण से लेकर बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य तक, ताकि किसी भी बिहारी को बिहार छोड़ना न पड़े। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं बिहार को पहले और बिहारियों को पहले नहीं बना देता।