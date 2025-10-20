बिहार विधानसभा चुनाव: AAP ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

अरविंद केजरीवाल (Photo-X AAP)
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए चार लिस्ट जारी की है। इससे पहले AAP ने 18 अक्टूबर को 50 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।
पार्टी ने मधुबनी से कुमार कुणाल, खजौली से आशा सिंह, सीतामढ़ी से रानी देवी, फुलपरास से गौरीशंकर, सुपौल से बृज भूषण, अमौर से मोहम्मद मुंतजिर, पीरपैती से प्रीतम कुमार, कुटुम्भा से श्रवण घुईया, गौरा बौराम से सचितानंद श्याम, गया टाउन से अनिल कुमार, सिकंदरा से राहुल राणा और जमुई विधानसभा सीट से रामाशीष यादव को प्रत्याशी बनाया है।
बता दें कि बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इससे पहले पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, भगवंत मान, संजय सिंह, आतिशी, डॉ. संदीप पाठक, सत्येन्द्र जैन, पंकज कुमार गुप्ता, अजयेश यादव, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संजीव झा, ऋतुराज झा, इमरान हुसैन, बंदना कुमारी, दुर्गेश पाठक, अभिनव झा, राजेश कुमार यादव और केशव किशोर का नाम शामिल है।
बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसको लेकर JDU नेता नीरज कुमार ने कहा- यह महागठबंधन का अंदरूनी मामला है लेकिन राजनीति धनबल के हवाले हो रही है, यह चिंता का विषय है। गठबंधन के विधायक एक-दूसरे पर अविश्वास कर रहे हों, दल का नेतृत्व लाचार हों और राहुल गांधी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है।
बता दें कि भले ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन राजद ने 143 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शेष 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं।
