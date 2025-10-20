Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव: AAP ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 12 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है और अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं राजद ने 143 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी संशय बना हुआ है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 20, 2025

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल (Photo-X AAP)

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए चार लिस्ट जारी की है। इससे पहले AAP ने 18 अक्टूबर को 50 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

पार्टी ने मधुबनी से कुमार कुणाल, खजौली से आशा सिंह, सीतामढ़ी से रानी देवी, फुलपरास से गौरीशंकर, सुपौल से बृज भूषण, अमौर से मोहम्मद मुंतजिर, पीरपैती से प्रीतम कुमार, कुटुम्भा से श्रवण घुईया, गौरा बौराम से सचितानंद श्याम, गया टाउन से अनिल कुमार, सिकंदरा से राहुल राणा और जमुई विधानसभा सीट से रामाशीष यादव को प्रत्याशी बनाया है।

अकेले चुनाव लड़ रही AAP

बता दें कि बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इससे पहले पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, भगवंत मान, संजय सिंह, आतिशी, डॉ. संदीप पाठक, सत्येन्द्र जैन, पंकज कुमार गुप्ता, अजयेश यादव, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संजीव झा, ऋतुराज झा, इमरान हुसैन, बंदना कुमारी, दुर्गेश पाठक, अभिनव झा, राजेश कुमार यादव और केशव किशोर का नाम शामिल है।

महागठबंधन में नहीं हुआ सीट बंटवारा

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसको लेकर JDU नेता नीरज कुमार ने कहा- यह महागठबंधन का अंदरूनी मामला है लेकिन राजनीति धनबल के हवाले हो रही है, यह चिंता का विषय है। गठबंधन के विधायक एक-दूसरे पर अविश्वास कर रहे हों, दल का नेतृत्व लाचार हों और राहुल गांधी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है।

राजद ने जारी 143 उम्मीदवारों की सूची

बता दें कि भले ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन राजद ने 143 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शेष 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं।

