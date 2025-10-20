बिहार विधानसभा चुनाव: AAP ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए चार लिस्ट जारी की है। इससे पहले AAP ने 18 अक्टूबर को 50 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।