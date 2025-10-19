Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी राजद की यह कद्दावर नेत्री, विरोधी को टिकट देने पर कही ये बड़ी बात

Bihar Assembly Election: राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे कल निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 19, 2025

निर्दलीय चुनाव लड़ेगी रितु जायसवाल (Photo-X @activistritu)

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है जबकि दूसरे चरण के लिए नमांकन चल रहा है। पार्टी द्वारा नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय नामांकन कर रहे है। इसी बीच राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे कल निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी। साथ ही उन्होंने अपने विरोधी को टिकट देने का विरोध किया।

अन्य जगह से नहीं लड़ूंगी चुनाव

रितु जायसवाल ने कहा- मैं कल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हूं। पार्टी ने संकेत दिया है कि वह मुझे किसी दूसरी विधानसभा सीट से टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन यह मेरी अंतरात्मा के खिलाफ होगा।

रितु जायसवाल ने जताया विरोध

रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पोस्ट में जायवाल ने इस बात पर विरोध व्यक्त किया कि राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम चंद्र पूर्वे की बहू को टिकट दिया गया, जिनके विश्वासघात को उन्होंने 2020 में 2,000 से कम वोटों से सीट से अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

पार्टी से गद्दारी करने का लगाया आरोप

बता दें कि रितु जायसवाल ने रामचंद्र पूर्वे पर पार्टी के साथ गद्दारी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में रामचंद्र पूर्वे ने राजद का एमएलसी रहते हुए गद्दारी की थी। इस वजह से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि राजद ने उनकी बहू को टिकट दिया है, ये उनकी गद्दारी का पुरस्कार प्रतीत होता है। 

लोकसभा चुनाव में मिली थी हार

लोकसभा चुनाव 2024 में शिवहर लोकसभा सीट से राजद ने रितु जायसवाल को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि रितु को हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2020 में भी परिहार से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में  उन्हें बीजेपी प्रत्याशी गायत्री देवी से हार मिली थी। 

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, मुस्लिम बहुल सीट से उतारा हिंदू प्रत्याशी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

19 Oct 2025 07:14 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी राजद की यह कद्दावर नेत्री, विरोधी को टिकट देने पर कही ये बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bank Holidays: सोमवार को नहीं बंद रहेंगे बैंक! तो कब है दिवाली की छुट्टी?

October Bank Holidays 2025
मुंबई

वेज की जगह थाली में परोस दिया नॉनवेज बिरयानी, फिर ग्राहक ने…

राष्ट्रीय

धनतेरस पर सोने चांदी की धमाल: 1 लाख करोड़ की चमक, दिवाली पर 1.35 लाख करोड़ की खरीदारी का अनुमान !

Dhanteras 2025 Gold Sales
कारोबार

दिवाली पर राघव चड्डा-परिणीति चोपड़ा के घर गूंजी किलकारी, इंस्टाग्राम पर बेटा होने की दी कपल ने जानकारी

राष्ट्रीय

क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.