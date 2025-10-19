Bihar Election 2025: निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी राजद की यह कद्दावर नेत्री, विरोधी को टिकट देने पर कही ये बड़ी बात

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है जबकि दूसरे चरण के लिए नमांकन चल रहा है। पार्टी द्वारा नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय नामांकन कर रहे है। इसी बीच राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे कल निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी। साथ ही उन्होंने अपने विरोधी को टिकट देने का विरोध किया।