Bihar Election 2025: निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी राजद की यह कद्दावर नेत्री, विरोधी को टिकट देने पर कही ये बड़ी बात

निर्दलीय चुनाव लड़ेगी रितु जायसवाल (Photo-X @activistritu)
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है जबकि दूसरे चरण के लिए नमांकन चल रहा है। पार्टी द्वारा नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय नामांकन कर रहे है। इसी बीच राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे कल निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी। साथ ही उन्होंने अपने विरोधी को टिकट देने का विरोध किया।
रितु जायसवाल ने कहा- मैं कल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हूं। पार्टी ने संकेत दिया है कि वह मुझे किसी दूसरी विधानसभा सीट से टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन यह मेरी अंतरात्मा के खिलाफ होगा।
रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पोस्ट में जायवाल ने इस बात पर विरोध व्यक्त किया कि राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम चंद्र पूर्वे की बहू को टिकट दिया गया, जिनके विश्वासघात को उन्होंने 2020 में 2,000 से कम वोटों से सीट से अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
बता दें कि रितु जायसवाल ने रामचंद्र पूर्वे पर पार्टी के साथ गद्दारी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में रामचंद्र पूर्वे ने राजद का एमएलसी रहते हुए गद्दारी की थी। इस वजह से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि राजद ने उनकी बहू को टिकट दिया है, ये उनकी गद्दारी का पुरस्कार प्रतीत होता है।
लोकसभा चुनाव 2024 में शिवहर लोकसभा सीट से राजद ने रितु जायसवाल को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि रितु को हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2020 में भी परिहार से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी गायत्री देवी से हार मिली थी।
