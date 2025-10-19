Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, कई सीटों पर होगा फ्रेंडली मुकाबला

Bihar Assembly Election 2025: अब तक प्रदेश की सात सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है, जिसमें लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ और गौड़ाबौराम है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 19, 2025

महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का नहीं किया ऐलान (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। पहले दौर का नामांकन की भी तारीख खत्म हो गई है। प्रदेश की कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की कम से कम 7 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला हो सकता है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान अब सामने आ गई है। 

राजद-कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने

लालगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। इसके अलावा कुटुम्बा विधानसभा सीट पर राजद ने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ सुरेश पासवान को टिकट दिया है। 

करीब 10 सीटों पर हो सकता है फ्रेंडली मुकाबला

वहीं वारसलीगंज में राजद ने अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने सतीश कुमार सिंह को टिकट दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 सीटें ऐसी है जहां पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। 

अब तक इन सीटों पर बनी फ्रेंडली फाइट की स्थिति

बता दें कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की सात सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है, जिसमें लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ और गौड़ाबौराम है।

JMM लड़ेगी अकेले चुनाव

बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वह छह सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि आगे संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। 

पहले चरण के नामांकन की तारीख हुई खत्म

बता दें कि 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई। हालांकि, महागठबंधन सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में विफल रहा और सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं की।

राजद ने नहीं खोले पत्ते

दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी आज तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, और महागठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी राजद ने अभी तक उम्मीदवारों के बारे में अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं।

कांग्रेस ने 54 प्रत्याशियों का किया ऐलान

कांग्रेस ने अब तक 54 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जबकि भाकपा (माले) ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। 

ये भी पढ़ें

सीटों को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम! JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला; बताया कितने सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

19 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, कई सीटों पर होगा फ्रेंडली मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिवाली पर राघव चड्डा-परिणीति चोपड़ा के घर गूंजी किलकारी, इंस्टाग्राम पर बेटा होने की दी कपल ने जानकारी

राष्ट्रीय

क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र

राष्ट्रीय

दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए नहीं मिल रहा ट्रेन टिकट, तो आजमाएं रेलवे का ये आसान तरीका

रेलवे यात्री ट्रेन का इंतजार करते हुए (फोटो- सेंट्रल रेलवे)
राष्ट्रीय

गोल्ड तस्करी का भंडाफोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का विदेशी सोना जब्त, दो एयरपोर्ट कर्मचारी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

Bihar Election: बिहार में शुरु होगा पीएम मोदी की रैलियों का दौर, समस्तीपुर में पहली रैली का हुआ ऐलान

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.