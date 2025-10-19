बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, कई सीटों पर होगा फ्रेंडली मुकाबला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। पहले दौर का नामांकन की भी तारीख खत्म हो गई है। प्रदेश की कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की कम से कम 7 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला हो सकता है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान अब सामने आ गई है।