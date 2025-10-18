Patrika LogoSwitch to English

सीटों को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम! JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला; बताया कितने सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

Bihar Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 18, 2025

बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी JMM (Photo-IANS)

Bihar Assembly Election 2025:  बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसी बीच घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि वह प्रदेश की छह विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। इस दौरान JMM ने धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। 

क्या बोले पार्टी महासचिव

जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा- पार्टी ने बिहार चुनाव में छह सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने महागठबंधन के सभी घटक दलों - राजद, कांग्रेस और विशेष रूप से राजद से संपर्क किया, क्योंकि यह वहां सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। उनके माध्यम से, हमने अपनी चिन्हित सीटों के बारे में कांग्रेस आलाकमान से संपर्क किया, जहाँ हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से जेडीयू-भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं। 

6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेएमएम

उन्होंने आगे कहा-  झारखंड में हमने 2019 में राजद और कांग्रेस का समर्थन किया। हमने उन्हें अपनी सीटें दीं, हमने केवल राजद को सीटें नहीं दीं। सात सीटों में से, चतरा से केवल एक विजयी उम्मीदवार को पाँच साल के लिए मंत्री बनाया गया। 24 चुनावों के बाद भी हमने राजद को छह सीटें दीं और उनके एक विजयी उम्मीदवार को वर्तमान मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण पद दिया। हमने फैसला किया है कि हम धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 

हमें धोखा मिला-JMM

JMM नेता मनोज पांडे ने वार्ता हुई, हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे जनाधार के अनुसार हमें सीट दी जाएगी लेकिन अंतत: हमें धोखा मिला। कोई सीट बटवारे पर घोषणा नहीं हो पाई और हम लोगों की जो क्षमता थी उसके अनुसार हमें कोई ऑफर भी नहीं दिया गया। अब बहुत विलंब हो चुका है, हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। 

‘सीटों की संख्या बढ़ सकती है’

उन्होंने कहा- हम शिबू सोरेन की पार्टी हैं, आज हेमंत सोरेन की पहचान क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। कहीं न कहीं यह जो (INDIA) गठबंधन है उसमें गांठ पड़ने की शुरूआत हो गई, यदि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरी क्षमता व ताकत के साथ बिहार चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर अभी फैसला हो चुका है। सीटों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है।

यह शर्मनाक है- बीजेपी

बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो के अकेले छह सीटों पर चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता प्रतुल शहदेव ने कहा- यह बहुत शर्मनाक है कि बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो को सीटों के लिए भीख मांगनी पड़ी। क्या झामुमो झारखंड में इसका बदला लेगा? मुझे नहीं लगता क्योंकि झामुमो को अपमानित होने की आदत है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

18 Oct 2025 09:10 pm

Published on:

18 Oct 2025 09:02 pm

Hindi News / National News / सीटों को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम! JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला; बताया कितने सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

