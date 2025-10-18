सीटों को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम! JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला; बताया कितने सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

उन्होंने कहा- हम शिबू सोरेन की पार्टी हैं, आज हेमंत सोरेन की पहचान क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। कहीं न कहीं यह जो (INDIA) गठबंधन है उसमें गांठ पड़ने की शुरूआत हो गई, यदि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरी क्षमता व ताकत के साथ बिहार चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर अभी फैसला हो चुका है। सीटों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है।