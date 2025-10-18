बिहार में मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव, EC ने उल्लंघन करने पर जुर्माने की दी चेतावनी

वोटिंग के लिए मिलेगी पेड लीव (File Photo)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। EC ने कहा- बिहार में वोटिंग के दिन मतदाता सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं और इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
बता दें कि 11 नवंबर को विभिन्न राज्यों की आठ विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस दिन उस जगह के मतदाता भी सवेतन अवकाश के हकदार हैं। चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों से इस प्रावधान के सख्त अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है
चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे वोटर, जिनमें आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी शामिल हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं या नियोजित हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी चुनाव के दिन सवेतन अवकाश के लाभ के हकदार होंगे, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
बता दें कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा- सब कुछ तय हो चुका है, बस घोषणा होनी बाकी है, जो सही समय पर होगी। इस दौरान उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 'जंगल राज' पर बयान देते हैं, पहले उन्हें अपने राज्य की हालत देखनी चाहिए।
बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। एनडीए में बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लडे़ंगी। वहीं चिराग पासवान को 29, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को 6-6 सीटें मिली है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने 101-101 सीटों पर सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन की भी तारीख समाप्त हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग