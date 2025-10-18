Patrika LogoSwitch to English

बिहार में मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव, EC ने उल्लंघन करने पर जुर्माने की दी चेतावनी

Bihar Election 2025: EC ने कहा- बिहार में वोटिंग के दिन मतदाता सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं और इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 18, 2025

वोटिंग के लिए मिलेगी पेड लीव (File Photo)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। EC ने कहा- बिहार में वोटिंग के दिन मतदाता सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं और इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

इनको भी मिलेगा सवेतन अवकाश

बता दें कि 11 नवंबर को विभिन्न राज्यों की आठ विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस दिन उस जगह के मतदाता भी सवेतन अवकाश के हकदार हैं। चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों से इस प्रावधान के सख्त अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है

EC ने क्या कहा

चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे वोटर, जिनमें आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी शामिल हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं या नियोजित हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी चुनाव के दिन सवेतन अवकाश के लाभ के हकदार होंगे, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।

सीट शेयरिंग पर क्या बोले पवन खेड़ा

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा- सब कुछ तय हो चुका है, बस घोषणा होनी बाकी है, जो सही समय पर होगी। इस दौरान उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 'जंगल राज' पर बयान देते हैं, पहले उन्हें अपने राज्य की हालत देखनी चाहिए।

NDA में हुआ सीट बंटवारा

बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। एनडीए में बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लडे़ंगी। वहीं चिराग पासवान को 29, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को 6-6 सीटें मिली है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने 101-101 सीटों पर सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन की भी तारीख समाप्त हो गई है। 

