बिहार में मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव, EC ने उल्लंघन करने पर जुर्माने की दी चेतावनी

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा- सब कुछ तय हो चुका है, बस घोषणा होनी बाकी है, जो सही समय पर होगी। इस दौरान उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 'जंगल राज' पर बयान देते हैं, पहले उन्हें अपने राज्य की हालत देखनी चाहिए।