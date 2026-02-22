पाकिस्तान बॉर्डर से सटी पुलिस चौकी पर तैनात ASI और होमगार्ड की गोली मारकर हत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

ASI और होमगार्ड की हत्या पर पंजाब की आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मान सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने एक्स पर लिखा कि गुरदासपुर जिले के अधियान गांव में एक चेकपोस्ट के पास हमारे दो पुलिसकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। साथ ही, हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह करते हैं कि वे हत्याओं की गहन जांच करें, दोषियों की पहचान करें और उन्हें दंडित करें। हम सभी को मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा. हम अपने लोगों, राज्य और देश की सुरक्षा के मामले में पक्षपातपूर्ण या विभाजित नहीं हो सकते।