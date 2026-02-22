Kashmiri Shawl Sellers पर क्यों हो रहे हमले: रोज़ी-रोटी और हिफ़ाज़त के बीच फंसी हुई ज़िंदगी

Livelihood: सर्दियों में गर्म और ऊनी कपड़ों के मामले में कश्मीरियों का कोई जवाब नहीं है। इस सीज़न में भारत के कई राज्यों में कश्मीरी व्यापारियों का दिखना एक आम बात है। ये व्यापारी ख़ासतौर पर ऊनी कपड़े, क़ालीन और दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल लेकर शहरों और गांवों के गली-मोहल्लों में निकलते हैं (Kashmir Winter Trade)। लेकिन हाल के दिनों में इन कश्मीरी शॉल विक्रेताओं (Kashmiri Shawl Sellers) के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। देश के कुछ हिस्सों से इन व्यापारियों पर हमले और बदसुलूकी की ख़बरें सामने आई हैं, जिससे उनके सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे अपनी जान की हिफ़ाज़त करें या अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी रोज़ी-रोटी (Livelihood) को दांव पर लगाएं।