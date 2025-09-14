Patrika LogoSwitch to English

भारत-पाक मैच दिखाने पर मुंबई होटलों को धमकी, शिवसेना नेता ने कहा- ‘बैट से तोड़ देंगे’

Asia Cup 2025: अगर भारत-पाकिस्तान का मैच दिखाया तो होटल तोड़ देंगे। शिवसेना गुट के नेता शरद कोली ने दी खुली धमकी।

मुंबई

Devika Chatraj

Sep 14, 2025

Sarad Koli
भारत पाकिस्तान मैच दिखाने को लेकर खुली चेतावनी (X)

India Pakistan Match: एशिया कप 2025 में आज दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर देशभर में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता शरद कोली ने मुंबई के होटलों को खुली धमकी दी है। कोली ने कहा, "अगर भारत-पाकिस्तान का मैच दिखाया तो होटल तोड़ देंगे।" उन्होंने वीडियो में चेतावनी देते हुए कहा कि स्क्रीन पर मैच दिखाने वालों को बैट से स्क्रीन फोड़ने की धमकी दी है।

होटलों को खुली चेतावनी

यह बयान पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा 26 निर्दोषों की हत्या के बाद भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में आया है। कोली ने कहा कि पाकिस्तान से खून बहाने वाले देश के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह के समान है। "खून और खेल साथ कैसे? अगर सरदार पटेल आज होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते," उन्होंने जोड़ा।

सिंदूर रक्षा आंदोलन की घोषणा

शिवसेना-यूबीटी ने पूरे महाराष्ट्र में 'सिंदूर रक्षा आंदोलन' की घोषणा की है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार और बीसीसीआई पर निशाना सादा। ठाकरे ने कहा कि मैच का प्रसारण गलत संदेश देगा और महिलाएं हर घर से पीएम नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजेंगी, ताकि पाकिस्तान पर सख्ती की मांग हो। सांसद संजय राउत ने भी मैच को 'विश्वासघात' करार देते हुए विरोध का ऐलान किया।

सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं

मुंबई में कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने पहले ही टीवी तोड़ दिए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर #BoycottINDvPAK ट्रेंड कर रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी पाकिस्तान का पुतला फूंका है। विपक्षी दल मैच के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आज होगा मैच

मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा, लेकिन भारत में इसका प्रसारण विवादों के घेरे में है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह राजनीतिक तनाव क्रिकेट को प्रभावित कर सकता है।

Updated on:

14 Sept 2025 12:48 pm

Published on:

14 Sept 2025 12:47 pm

Hindi News / National News / भारत-पाक मैच दिखाने पर मुंबई होटलों को धमकी, शिवसेना नेता ने कहा- 'बैट से तोड़ देंगे'

