भारत-पाक मैच दिखाने पर मुंबई होटलों को धमकी, शिवसेना नेता ने कहा- ‘बैट से तोड़ देंगे’

India Pakistan Match: एशिया कप 2025 में आज दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर देशभर में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता शरद कोली ने मुंबई के होटलों को खुली धमकी दी है। कोली ने कहा, "अगर भारत-पाकिस्तान का मैच दिखाया तो होटल तोड़ देंगे।" उन्होंने वीडियो में चेतावनी देते हुए कहा कि स्क्रीन पर मैच दिखाने वालों को बैट से स्क्रीन फोड़ने की धमकी दी है।