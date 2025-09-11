Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के मैच पर छिड़ा सियासी बवाल, विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच हो और उस पर सियासत ना हो यह असंभव है। भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने मैच को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। अगर ऐसा है तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते है? यह गलत है।