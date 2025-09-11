Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के मैच पर छिड़ा सियासी बवाल, विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच हो और उस पर सियासत ना हो यह असंभव है। भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने मैच को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। अगर ऐसा है तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते है? यह गलत है।
कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब ऑपरेशन जारी है तो हम पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल सकते हैं? पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते हैं। अब ब्लड और क्रिकेट एक साथ कैसे हो रहे हैं?
AIMIM नेता वारिश पठान ने भी मैच को लेकर कहा कि जब हमने पाकिस्तान के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं और उन्हें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया है, तो फिर हम टूर्नामेंट में उनके खिलाफ मैच क्यों खेलें? उन्होंने कहा कि वे मैच का बहिष्कार करते हैं और 14 सितंबर को वह मैच नहीं देखेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि बीसीसीआई सिर्फ पैसे के लिए यह मैच करा रहा है। भारत के 90 प्रतिशत लोगों को ठेस पहुंची है; लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं इस मैच का बहिष्कार करूंगा और इसे नहीं देखूंगा।
सपा सांसद रुचि वीरा ने भी इंडिया-पाकिस्तान के मैच पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच मन नहीं मिलते हैं तो ऐसे में कोई भी मैच कराना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा- हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। और भी देश हैं जिनके साथ मैच खेले जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ही मैच खेलना जरूरी नहीं है। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए।
बता दें कि भारत-पाकिस्तान के मैच का जहां एक तरफ विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल द्वारा समर्थन किया जा रहा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आनंद परांजपे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद आम जनता की भावना यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत बुलाकर कोई भी वन टू वन सीरीज नहीं खेली जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान हिस्सा लेता है और भारत को मैच खेलना पड़ता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जनभावनाओं का सम्मान करेंगे और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेंगे।