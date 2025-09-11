Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के मैच पर छिड़ा सियासी बवाल, विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Aisa Cup Ind vs Pakistan Match: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

भारत

Ashib Khan

Sep 11, 2025

भारत-पाकिस्तान के मैच पर छिड़ा सियासी बवाल (Photo-ANI)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच हो और उस पर सियासत ना हो यह असंभव है। भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने मैच को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। अगर ऐसा है तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते है? यह गलत है।

‘पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल सकते है’

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब ऑपरेशन जारी है तो हम पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल सकते हैं? पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते हैं। अब ब्लड और क्रिकेट एक साथ कैसे हो रहे हैं?

ये भी पढ़ें

‘…नेपाल जैसे विद्रोह की जरूरत’, BJP के बड़े नेता के बयान पर मचा बवाल, कई थानों में दर्ज हुई FIR
राष्ट्रीय
image

AIMIM नेता ने मैच का किया बहिष्कार

AIMIM नेता वारिश पठान ने भी मैच को लेकर कहा कि जब हमने पाकिस्तान के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं और उन्हें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया है, तो फिर हम टूर्नामेंट में उनके खिलाफ मैच क्यों खेलें? उन्होंने कहा कि वे मैच का बहिष्कार करते हैं और 14 सितंबर को वह मैच नहीं देखेंगे। 

पैसे के लिए मैच करा रहा बीसीसीआई

उन्होंने आगे कहा कि बीसीसीआई सिर्फ पैसे के लिए यह मैच करा रहा है। भारत के 90 प्रतिशत लोगों को ठेस पहुंची है; लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं इस मैच का बहिष्कार करूंगा और इसे नहीं देखूंगा।

सपा सांसद ने जताया विरोध

सपा सांसद रुचि वीरा ने भी इंडिया-पाकिस्तान के मैच पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच मन नहीं मिलते हैं तो ऐसे में कोई भी मैच कराना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा- हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। और भी देश हैं जिनके साथ मैच खेले जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ही मैच खेलना जरूरी नहीं है। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए।

NCP नेता ने किया समर्थन

बता दें कि भारत-पाकिस्तान के मैच का जहां एक तरफ विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल द्वारा समर्थन किया जा रहा है।  एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आनंद परांजपे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद आम जनता की भावना यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत बुलाकर कोई भी वन टू वन सीरीज नहीं खेली जानी चाहिए।  

‘द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेंगे’

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान हिस्सा लेता है और भारत को मैच खेलना पड़ता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जनभावनाओं का सम्मान करेंगे और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेंगे।

ये भी पढ़ें

दिल्ली की कोर्ट से सोनिया गांधी को मिली राहत, नागरिकता मामले में याचिका खारिज
राष्ट्रीय
सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट से मिली राहत

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Sept 2025 09:16 pm

Published on:

11 Sept 2025 09:11 pm

Hindi News / National News / Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के मैच पर छिड़ा सियासी बवाल, विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.