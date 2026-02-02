असम जीतने के लिए ‘साम-दाम-दंड-भेद’ अपना रहे CM हिमंत, आंतरिक लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस

हिमंत की राजनीति को लेकर सियासी जानकार कहते हैं कि असम की राजनीति में फिलहाल वह सबसे बड़े चेहरे हैं। वह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें मामा, भाई और चाचा कहकर बुलाते हैं। हिमंत की सांप्रदायिक राजनीति करने पर कहा कि वह मूलत: कांग्रेस में थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने हार्डलाइन की राजनीति शुरू की है। बीजेपी को फिलहाल असम में बढ़त हासिल है। सीएम हिमंत किसी भी हालत में अपना किला बचाना चाहते हैं। इसलिए वह विकास, कानून व्यवस्था के साथ-साथ सांप्रदायिक राजनीति भी कर रहे हैं।