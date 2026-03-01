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असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी, कई नए चेहरों को मौका

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 22, 2026

Assam Election 2026

Assam Election 2026 (Image: IANS)

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची (Congress Candidate 5th List) जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में सात सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस कदम को आगामी चुनावों से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी सूची में गोसाईगांव, दोतमा (एसटी), बिहपुरिया, भेरगांव, माजबात, हाफलोंग (एसटी) और कटीगोरा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर पार्टी ने नए और पुराने चेहरों के मिश्रण के साथ उम्मीदवार उतारे हैं।

किसे कहां से मिला टिकट (Assam Assembly Election 2026 Candidates)

जारी सूची के अनुसार, जोसेफ हासदा को गोसाईगांव से टिकट दिया गया है, जबकि बिरखांग बोरो दोतमा (एसटी) सीट से चुनाव लड़ेंगे। रजत कांति साहा को बिहपुरिया से उम्मीदवार बनाया गया है।

वहीं, अंचुला गवरा दैमारी को भेरगांव से मैदान में उतारा गया है। नारायण अधिकारी माजबात से और निर्मल लांगथासा हाफलोंग (एसटी) से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कटीगोरा सीट से अमर चंद जैन को टिकट मिला है।

रणनीति में संतुलन का संकेत

पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उम्मीदवारों के चयन में अनुभव, जमीनी पकड़ और सामाजिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। खासतौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जहां आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या अधिक है।

भाजपा गठबंधन को चुनौती देने की तैयारी

कांग्रेस की यह सूची संकेत देती है कि पार्टी असम में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। पार्टी चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और आने वाले दिनों में और नामों का ऐलान किया जा सकता है।

बहुकोणीय मुकाबले के आसार

असम विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बहुकोणीय होने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों की भूमिका भी अहम रहने वाली है, जिससे चुनावी समीकरण और रोचक हो सकते हैं।

कब होगा चुनाव? (Assam Election 2026 Date)

126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

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Published on:

22 Mar 2026 10:50 pm

Hindi News / National News / असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी, कई नए चेहरों को मौका

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