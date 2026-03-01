असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी, कई नए चेहरों को मौका

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची (Congress Candidate 5th List) जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में सात सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस कदम को आगामी चुनावों से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।