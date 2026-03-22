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लश्कर कमांडर की हत्या के बाद खौफ में आतंकी नेटवर्क, पाकिस्तान में बीते 2 साल में 15 से ज्यादा आतंकी ढेर

Lashkar Commander Killed in Pakistan: पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला जारी है। बीते 2 साल में 15 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या के बाद आतंकी नेटवर्क में खौफ बढ़ा।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 22, 2026

Lashkar Commander Killed in Pakistan

Lashkar Commander Killed in Pakistan

Lashkar Commander Killed in Pakistan: पाकिस्तान में आतंक से जुड़ी एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसने वहां के आतंकी नेटवर्क के भीतर हलचल तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की ईद की नमाज के बाद हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उस पर चाकू और गोली से हमला किया। यह घटना मुरीदके इलाके में हुई, जिसे लंबे समय से लश्कर की गतिविधियों का अहम केंद्र माना जाता रहा है (मीडिया रिपोर्ट्स)।

भर्ती नेटवर्क से जुड़ा था सलाफी

बताया जा रहा है कि बिलाल आरिफ सलाफी संगठन के लिए भर्ती का काम संभालता था। वह युवाओं की पहचान कर उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करता था। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, उसका काम नए लोगों को जोड़ना और उन्हें प्रभावित करना था। हालांकि, उसकी हत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में इसे आपसी विवाद या व्यक्तिगत रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है।

लगातार हो रही टारगेट किलिंग

पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते दो साल में 15 से ज्यादा आतंकियों की गोली मारकर हत्या की गई है। अधिकतर मामलों में अज्ञात हमलावरों द्वारा सटीक निशाना लगाकर हमला किए जाने का पैटर्न देखा गया है।

हाल ही में सिंध प्रांत में सैफुल्लाह खालिद समेत कई मामलों में इसी तरह की घटनाओं का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में मिलता है। इससे पहले भी लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कई लोगों को इसी तरह निशाना बनाया गया।

एक जैसा पैटर्न, बढ़ते सवाल

इन घटनाओं में कई मामलों में हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। यही वजह है कि इन घटनाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या यह आतंकी संगठनों के भीतर का टकराव है या फिर कोई और वजह, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में बीते 2 साल में मारे गए आतंकी

क्रमनाम / पहचानसंगठन / संबंधतारीख
1रजुल्लाह निजामनी उर्फ सैफुल्लाह खालिदलश्कर-ए-तैयबा18 मई 2025
2फैजल नदीम उर्फ अबु कताललश्कर-ए-तैयबामार्च 2025
3मौलाना काशिफ अलीलश्कर (राजनीतिक शाखा)फरवरी 2025
4मुफ्ती शाह मीरISI (अंडरकवर एजेंट)मार्च 2025
5रहीम उल्लाह तारिकमसूद अजहर का करीबीनवंबर 2023
6अकरम गाजीलश्कर-ए-तैयबानवंबर 2023
7ख्वाजा शाहिदलश्कर-ए-तैयबानवंबर 2023
8मौलाना जियाउर रहमानलश्कर-ए-तैयबासितम्बर 2023
9कारी एजाज आबिदमसूद अजहर का करीबीअप्रैल 2025
10दाऊद मालिकमसूद अजहर का करीबीअक्टूबर 2023
11अदनान अहमदलश्कर-ए-तैयबादिसंबर 2023
12बशीर अहमद पीरहिजबुल मुजाहिदीनफरवरी 2023
13जहूर इब्राहिमजैश-ए-मोहम्मदमार्च 2022
14मेजर दानियालISPR अधिकारीमार्च 2025
15रियाज अहमदलश्कर-ए-तैयबासितम्बर 2023
16परमजीत सिंह पंजवारखालिस्तानी आतंकीमई 2023

पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं आतंकी नेटवर्क को कमजोर कर सकती हैं, खासकर जब उनके अहम लोग निशाने पर हों। वहीं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट्स में पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देशों में शामिल है।

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Published on:

22 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / National News / लश्कर कमांडर की हत्या के बाद खौफ में आतंकी नेटवर्क, पाकिस्तान में बीते 2 साल में 15 से ज्यादा आतंकी ढेर

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