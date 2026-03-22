लश्कर कमांडर की हत्या के बाद खौफ में आतंकी नेटवर्क, पाकिस्तान में बीते 2 साल में 15 से ज्यादा आतंकी ढेर

Lashkar Commander Killed in Pakistan: पाकिस्तान में आतंक से जुड़ी एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसने वहां के आतंकी नेटवर्क के भीतर हलचल तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की ईद की नमाज के बाद हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उस पर चाकू और गोली से हमला किया। यह घटना मुरीदके इलाके में हुई, जिसे लंबे समय से लश्कर की गतिविधियों का अहम केंद्र माना जाता रहा है (मीडिया रिपोर्ट्स)।