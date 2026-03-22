लश्कर कमांडर की हत्या के बाद खौफ में आतंकी नेटवर्क, पाकिस्तान में बीते 2 साल में 15 से ज्यादा आतंकी ढेर

Lashkar Commander Killed in Pakistan
Lashkar Commander Killed in Pakistan: पाकिस्तान में आतंक से जुड़ी एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसने वहां के आतंकी नेटवर्क के भीतर हलचल तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की ईद की नमाज के बाद हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उस पर चाकू और गोली से हमला किया। यह घटना मुरीदके इलाके में हुई, जिसे लंबे समय से लश्कर की गतिविधियों का अहम केंद्र माना जाता रहा है (मीडिया रिपोर्ट्स)।
बताया जा रहा है कि बिलाल आरिफ सलाफी संगठन के लिए भर्ती का काम संभालता था। वह युवाओं की पहचान कर उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करता था। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, उसका काम नए लोगों को जोड़ना और उन्हें प्रभावित करना था। हालांकि, उसकी हत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में इसे आपसी विवाद या व्यक्तिगत रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है।
पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते दो साल में 15 से ज्यादा आतंकियों की गोली मारकर हत्या की गई है। अधिकतर मामलों में अज्ञात हमलावरों द्वारा सटीक निशाना लगाकर हमला किए जाने का पैटर्न देखा गया है।
हाल ही में सिंध प्रांत में सैफुल्लाह खालिद समेत कई मामलों में इसी तरह की घटनाओं का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में मिलता है। इससे पहले भी लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कई लोगों को इसी तरह निशाना बनाया गया।
इन घटनाओं में कई मामलों में हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। यही वजह है कि इन घटनाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या यह आतंकी संगठनों के भीतर का टकराव है या फिर कोई और वजह, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
|क्रम
|नाम / पहचान
|संगठन / संबंध
|तारीख
|1
|रजुल्लाह निजामनी उर्फ सैफुल्लाह खालिद
|लश्कर-ए-तैयबा
|18 मई 2025
|2
|फैजल नदीम उर्फ अबु कताल
|लश्कर-ए-तैयबा
|मार्च 2025
|3
|मौलाना काशिफ अली
|लश्कर (राजनीतिक शाखा)
|फरवरी 2025
|4
|मुफ्ती शाह मीर
|ISI (अंडरकवर एजेंट)
|मार्च 2025
|5
|रहीम उल्लाह तारिक
|मसूद अजहर का करीबी
|नवंबर 2023
|6
|अकरम गाजी
|लश्कर-ए-तैयबा
|नवंबर 2023
|7
|ख्वाजा शाहिद
|लश्कर-ए-तैयबा
|नवंबर 2023
|8
|मौलाना जियाउर रहमान
|लश्कर-ए-तैयबा
|सितम्बर 2023
|9
|कारी एजाज आबिद
|मसूद अजहर का करीबी
|अप्रैल 2025
|10
|दाऊद मालिक
|मसूद अजहर का करीबी
|अक्टूबर 2023
|11
|अदनान अहमद
|लश्कर-ए-तैयबा
|दिसंबर 2023
|12
|बशीर अहमद पीर
|हिजबुल मुजाहिदीन
|फरवरी 2023
|13
|जहूर इब्राहिम
|जैश-ए-मोहम्मद
|मार्च 2022
|14
|मेजर दानियाल
|ISPR अधिकारी
|मार्च 2025
|15
|रियाज अहमद
|लश्कर-ए-तैयबा
|सितम्बर 2023
|16
|परमजीत सिंह पंजवार
|खालिस्तानी आतंकी
|मई 2023
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं आतंकी नेटवर्क को कमजोर कर सकती हैं, खासकर जब उनके अहम लोग निशाने पर हों। वहीं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट्स में पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देशों में शामिल है।
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