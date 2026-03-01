राहुल गांधी ने जताई महंगाई की आशंका: 4 सेक्टर को लेकर की भविष्यवाणी, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Rahul Gandhi inflation warning India: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देश में बढ़ती महंगाई को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महंगाई का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और आपकी थाली महंगी होने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कई आर्थिक संकेत आने वाले समय में कीमतों में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं।