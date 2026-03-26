दिल्ली में LPG की कालाबाजारी का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने जब्त किए 459 सिलेंडर

LPG की कालाबाजारी (IANS)
LPG Black Marketing Busted: दिल्ली में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को बाहरी दिल्ली के रनहोला इलाके में एक अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी के दौरान कुल 459 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 175 भारत पेट्रोलियम और 284 इंडेन के सिलेंडर शामिल हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज यूनिट द्वारा पुख्ता और विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया कि एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण और वितरण प्रणाली का सुनियोजित दुरुपयोग किया जा रहा था।
हाल के दिनों में एलपीजी की कथित कमी को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरकार द्वारा पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिए जाने के बावजूद जमाखोरी की शिकायतों के चलते एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर प्रदीप कर रहे थे, जबकि सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, नरेश कुमार और मोहित बाटन सहित अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। पूरी कार्रवाई एसीपी राज कुमार की निगरानी में की गई।
मिली जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रन्होला गांव के नीलोठी रोड स्थित HP बालाजी गैस एजेंसी पर छापा मारा। जांच के दौरान एजेंसी के मालिक सुशील कुमार सिंघल को कथित तौर पर अवैध जमाखोरी में शामिल पाया गया। मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी (FSO) जग प्रवेश को बुलाया गया, जिन्होंने तय प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की।
जब्त किए गए सभी सिलेंडरों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस के सेल्स एरिया मैनेजर को सौंप दिया गया। इस मामले में क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर संख्या 62/2026 दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना अनुमति बड़ी मात्रा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण किया। आशंका है कि वह कृत्रिम कमी पैदा कर ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचने की योजना बना रहा था। इतना ही नहीं, इस अवैध स्टॉक को नियमित इन्वेंट्री के रूप में दिखाकर छिपाया गया था, जो एक सुनियोजित और संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता को उचित और निष्पक्ष आपूर्ति सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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