दिल्ली में LPG की कालाबाजारी का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने जब्त किए 459 सिलेंडर

हाल के दिनों में एलपीजी की कथित कमी को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरकार द्वारा पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिए जाने के बावजूद जमाखोरी की शिकायतों के चलते एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर प्रदीप कर रहे थे, जबकि सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, नरेश कुमार और मोहित बाटन सहित अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। पूरी कार्रवाई एसीपी राज कुमार की निगरानी में की गई।