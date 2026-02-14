असम में बनेगी भारत की पहली अंडरवॉटर रोड-कम-रेल टनल, CCEA से मिली मंजूरी

वर्तमान में NH-715 पर स्थित नुमालीगढ़ और NH-15 पर स्थित गोहपुर के बीच लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 6 घंटे लगते हैं। यह मार्ग नुमालीगढ़, काजीरंगा क्षेत्र और बिस्वनाथ टाउन से होकर गुजरता है, जिससे यातायात में देरी और लॉजिस्टिक चुनौतियां बनी रहती हैं। नई 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी बनने के बाद यात्रा समय में भारी कमी आएगी और आवागमन अधिक सुरक्षित व तेज होगा।