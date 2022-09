तमिलनाडु में हाथी को पीटा और दी गाली, असम सीएम ने भेज दी वन विभाग की टीम, जानें क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर एक हाथी को प्रताड़ित करने का वीडियो सामने आने के बाद असम सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये हाथी असम से मंदिरों में दर्शन करने के लिए ले जाए गए थे, मगर उनकी ऐसी हालत होते देख सीएम ने उन्हें वापस असम लाने के लिए निर्देश दिए हैं।

तमिलनाडु के एक मंदिर में असम से ले जाई गई 'जॉयमाला' नामक हाथी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर असम सरकार हरकत में आ गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाथी के हालात का निरीक्षण करने के लिए वन अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु भेजने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम तमिलनाडु भेज दिया है। सीएम ने यह फैसला एक वीडियो वायरल होने के बाद किया है जिसमें हाथी को प्रताड़ित करते देखा गया था।

Assam government to send team to Tamil Nadu to examine condition of abused elephant ‘Joymala’