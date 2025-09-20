Zubeen Garg के निधन पर असम में तीन दिन का राजकीय शोक, जब सिंगर बहन की मौत ने तोड़ डाला, 15 गरीब बच्चों को लिया था गोद

मशहूर लेखक अशोक पांडेय ने जुबीन की मौत पर लिखा, आज भारतीय संगीत को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उन्होंने जुबीन की गायिकी से जुड़ने के बारे में अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2006 के साल संजय झा की फ़िल्म 'स्ट्रिंग्स: बाउन्ड बाइ फ़ेथ' रिलीज़ हुई थी। कहीं से मुझे इस फिल्म का म्यूजिक अल्बम हासिल हो गया। उसमें एक अद्वितीय, आधुनिक कम्पोजीशन मिली – एक मजबूत, युवा आवाज़ में हिन्दी कवि नागार्जुन की अति-प्रसिद्ध, घनघोर राजनैतिक ‘मन्त्र कविता’. गाने वाले का नाम ज़ुबीन गर्ग. पता चला तीस-बत्तीस बरस के हैं, असम से ताल्लुक रखते हैं. गाने की शैली और दमदार आवाज़ ने मुझे दीवाना बना डाला। बाद में पता चला संगीत भी ज़ुबीन का था।