टोना-टोटके के शक ने ले ली जान, असम में पति-पत्नी को जिंदा जलाया

पुलिस ने साफ किया कि डायन प्रथा और चुड़ैल बताकर किसी को प्रताड़ित या मारना कानूनन अपराध है। असम में इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राज्य सरकार ने डायन प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाये हैं, बावजूद इसके ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों और अंधविश्वास से दूर रहें और किसी भी शक या समस्या की जानकारी सीधे पुलिस या प्रशासन को दें।