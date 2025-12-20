असम में भयानक ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 7-8 हाथियों की मौत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लोको पायलट ने ट्रैक पर हाथियों का झुंड देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसा टल नहीं सका। अच्छी बात यह रही कि ट्रेन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। प्रभावित डिब्बों के यात्रियों को अन्य डिब्बों में उपलब्ध खाली बर्थों पर एडजस्ट कर लिया गया है। पटरी से उतरे डिब्बों को अलग करने के बाद ट्रेन को गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया गया है। गुवाहाटी पहुंचने पर अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे और ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखेगी।