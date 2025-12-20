20 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

असम में भयानक ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 7-8 हाथियों की मौत

Assam Train Accident: असम में ट्रेन नंबर 20507 डाउन सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के एक झुंड से टकरा गई, जिससे ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए।

गुवाहाटी

image

Devika Chatraj

Dec 20, 2025

असम में ट्रेन हादसा (X)

असम में आज तड़के एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। ट्रेन नंबर 20507 डाउन सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के एक झुंड से टकरा गई, जिससे ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के लुमडिंग डिवीजन के जमुनामुख-कंपुर सेक्शन में सुबह करीब 2:17 बजे हुआ।

पटरी से उतरे डिब्बे

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लोको पायलट ने ट्रैक पर हाथियों का झुंड देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसा टल नहीं सका। अच्छी बात यह रही कि ट्रेन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। प्रभावित डिब्बों के यात्रियों को अन्य डिब्बों में उपलब्ध खाली बर्थों पर एडजस्ट कर लिया गया है। पटरी से उतरे डिब्बों को अलग करने के बाद ट्रेन को गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया गया है। गुवाहाटी पहुंचने पर अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे और ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखेगी।

हादसे में 7-8 हाथियों की मौत

हादसे में हाथियों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों और वन अधिकारियों के मुताबिक, 8 हाथियों के झुंड में से 7 से 8 हाथी मारे गए, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। घटनास्थल हाथी कॉरिडोर से बाहर का इलाका है, जो करीब 126 किलोमीटर दूर गुवाहाटी से है।

हादसे के बाद कई ट्रेनें डाइवर्ट

पटरियों पर हाथियों के शव और अंग बिखरे होने के कारण ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों की रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है और अप लाइन से चलाया जा रहा है। रेस्क्यू और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेनें मौके पर पहुंच चुकी हैं, और पटरी की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर जारी है।

सभी यात्री सुरक्षित

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा, "दुर्घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं।" यह घटना असम में ट्रेन-हाथी टक्कर की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है, जहां जंगलों के करीब रेल ट्रैक होने से ऐसे हादसे आम हैं।

Updated on:

20 Dec 2025 09:38 am

Published on:

20 Dec 2025 09:00 am

असम में भयानक ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 7-8 हाथियों की मौत

