राष्ट्रीय

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने की PM मोदी से मुलाकात, भेंट किया खास गिफ्ट

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 18, 2025

प्रधानमंत्री मोदी और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला (Photo-ANI)

PM Modi meets astronaut Shubhanshu Shukla: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सिओम-4 मिशन पैच भेंट किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें साझा कीं।

शुक्ला का हुआ भव्य स्वागत

एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय बने शुक्ला रविवार तड़के भारत लौटे और उनका दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन सहित अन्य लोगों ने शुक्ला का स्वागत किया।

शुभांशु शुक्ला का एक्सिओम-4 मिशन

आपको बता दें कि शुक्ला का मिशन 25 जून को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुआ था और एक दिन बाद आईएसएस से जुड़ गया था। 20 दिन बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर उनकी वापसी के साथ उनका यह मिशन खत्म हो गया। मिशन के दौरान उन्होंने और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज़ उज्नान्स्की-विस्निएव्स्की (पोलैंड), और टिबोर कापू (हंगरी) ने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग और 20 आउटरीच गतिविधियां की।

Published on:

18 Aug 2025 08:05 pm

Hindi News / National News / अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने की PM मोदी से मुलाकात, भेंट किया खास गिफ्ट

