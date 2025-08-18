अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने की PM मोदी से मुलाकात, भेंट किया खास गिफ्ट

आपको बता दें कि शुक्ला का मिशन 25 जून को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुआ था और एक दिन बाद आईएसएस से जुड़ गया था। 20 दिन बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर उनकी वापसी के साथ उनका यह मिशन खत्म हो गया। मिशन के दौरान उन्होंने और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज़ उज्नान्स्की-विस्निएव्स्की (पोलैंड), और टिबोर कापू (हंगरी) ने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग और 20 आउटरीच गतिविधियां की।