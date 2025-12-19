क्या थलपति विजय भी MGR-जयललिता की तरह बन पाएंगे CM? फिल्मी स्टाइल में बस पर खड़े होकर BJP को बताया दुश्मन

वह राज्य की जनता को यह बताने में जुटे हैं कि इस बार लड़ाई AIADMK और DMK के बीच नहीं, बल्कि TVK और DMK के बीच है। इसी कड़ी में उन्होंने दिवंगत मुख्यमंत्री MGR और जयललिता का जिक्र किया। सियासी गलियारों में कहा गया वह MGR और जयललिता का नाम लेकर लोगों के जहन में करुणानिधि और MGR और करुणानिधि और जे. जयललिता के बीच की सियासी टकराव की याद दिलाना चाहते हैं। जिसने 50 सालों तक तमिलनाडु की राजनीति को तय किया है। वह इन दोनों फिल्मी स्टार का वारिस बनने में जुटे हैं। इसके साथ ही, एक मंझे हुए राजनेता की तरह ही वह अपने साथ अन्य दलों में साइड लाइन किए गए नेताओं को जोड़ रहे हैं।