पहलगाम और लाल किला ब्लास्ट पर गृहमंत्री का बड़ा बयान, सेंट्रलाइज ATS ग्रिड बनाने की है तैयारी

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने यह दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन में एनआइए के नए सिरे से तैयार अपराध मैनुअल, हथियार ई-डेटाबेस और संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस की शुरुआत की गई। गृह मंत्री ने कहा कि एनआइए ने सभी राज्यों को कॉमन एटीएस स्ट्रक्चर बनाकर भेजा है जिस पर राज्यों के डीजीपी एक्शन मोड में काम करें।