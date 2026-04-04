Shashi Tharoor के काफिले पर हमले के बाद कांग्रेस नेता का आया पहला रिएक्शन, शेयर किया भावुक पोस्ट

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद के साथ चुनाव प्रचार के दौरान एक दुखद घटना घट गई। प्रचार के दौरान दो कारों में सवार 8 लोगों ने थरूर के सुरक्षाकर्मी के साथ बदतमीजी और मारपीट की। मारपीट करने वालों ने पहले थरूर की गाड़ी को रोक लिया और उसके बाद सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की। गाड़ी को रोककर उसके शीशे को जोर-जोर से पीटना शुरू कर दिया। जिसके बाद इस मामले कीसूचना पुलिस को दी गई। इस घटना में कांग्रेस नेता को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। अब थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने शुभचिंतकों का धन्यवाद किया है।