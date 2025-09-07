वैष्णो देवी जाने वाले ध्यान दें, प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए जारी हुआ नया नोटिफिकेशन

समिति को विस्तृत जांच करने और दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट एलजी सिन्हा को सौंपने का काम सौंपा गया है। आदेश में कहा गया है कि समिति घटना के कारणों की जांच करेगी। सभी चूक को इंगित करेगी, बचाव और राहत उपायों के रूप में प्रतिक्रियाओं का आकलन करेगी। वहीं, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए समिति उपाय का भी सुझाव देगी।