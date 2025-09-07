Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

वैष्णो देवी जाने वाले ध्यान दें, प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए जारी हुआ नया नोटिफिकेशन

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित! तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। केरल से आए श्रद्धालु अपनी यात्रा स्थगित होने से निराश हैं, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। जांच समिति भूस्खलन के कारणों का पता लगाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी।

जम्मू

Mukul Kumar

Sep 07, 2025

वैष्णो देवी। (फोटो- IANS)

वैष्णो देवी की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इससे तीर्थयात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए असुरक्षित हो गया है।

अधिकारियों ने कहा है कि वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी। वह तभी फिर से शुरू होगी जब स्थिति में सुधार होगा और मार्ग श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित घोषित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

JK and Punjab Flood: जम्मू कश्मीर में 115 साल का रिकॉर्ड टूटा, पंजाब में स्कूल में फंसे 400 छात्र
राष्ट्रीय
image

केरल के श्रद्धालु ने बताई अपनी परेशानी

इस बीच, केरल के एक श्रद्धालु ने अपनी परेशानी बताई है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मैं मंदिर नहीं जा पाया। मैं पिछले 2 दिनों से इंतजार कर रहा हूं। यहां के लोग कह रहे हैं कि कपाट 15 दिन बाद खुलेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मैं अपनी यात्रा पूरी करके ही घर जाऊंगा।

इसके साथ उन्होंने इलाके में भूस्खलन के कारण हुई तीर्थयात्रियों की मौत पर भी शोक व्यक्त किया। वहीं, एक अन्य श्रद्धालु अरुण ने कहा कि मैं केरल से हूं और पिछले दो-तीन दिनों से मंदिर जाने का इंतजार कर रहा हूं।

कुछ तीर्थयात्रियों की जान जाने के बाद रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मैं मौसम के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि बारिश भी रुक जाएगी।

भूस्खलन के बाद से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। यह आपदा दोपहर लगभग 3 बजे आई, जब भारी बारिश के कारण कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में, अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ।

जांच के दिए गए हैं आदेश

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भूस्खलन के कारणों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया था। जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा इस समिति का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें जम्मू के संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं।

समिति को विस्तृत जांच करने और दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट एलजी सिन्हा को सौंपने का काम सौंपा गया है। आदेश में कहा गया है कि समिति घटना के कारणों की जांच करेगी। सभी चूक को इंगित करेगी, बचाव और राहत उपायों के रूप में प्रतिक्रियाओं का आकलन करेगी। वहीं, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए समिति उपाय का भी सुझाव देगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 01:22 pm

Hindi News / National News / वैष्णो देवी जाने वाले ध्यान दें, प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए जारी हुआ नया नोटिफिकेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट