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अवंतिका एक्सप्रेस का मामला: AC कोच में भी गर्मी से परेशान हुए यात्री, वजह पता चली तो उड़ गए होश, वीडियो वायरल

Avantika Express AC Coach Viral Video: अवंतिका एक्सप्रेस के AC कोच में सफर कर रहे यात्रियों की गर्मी से हालत खराब हो गई। जब एक यात्री ने AC वेंट की जांच की, तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। देखिए यह वायरल वीडियो।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 19, 2026

Avantika Express AC Coach Viral Video

Avantika Express AC Coach Viral Video (Image: Gemini)

Avantika Express AC Coach Viral Video: ट्रेन का सफर आमतौर पर आरामदायक माना जाता है, खासकर जब टिकट AC कोच का हो। लेकिन मुंबई-उज्जैन अवंतिका एक्सप्रेस में हाल ही में जो हुआ, उसने यात्रियों को हैरान कर दिया। AC कोच में सफर कर रहे लोग गर्मी से परेशान हो गए और जब इसकी वजह सामने आई, तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

AC कोच में क्यों बढ़ी गर्मी?

सफर के दौरान यात्रियों को महसूस हुआ कि AC कोच में होने के बावजूद ठंडी हवा नहीं आ रही है। शुरुआत में लोगों ने इसे तकनीकी खराबी समझा, लेकिन एक यात्री ने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया।

जब उसने कोच के AC वेंट्स को देखा, तो पता चला कि उन्हें डक्ट टेप से बंद कर दिया गया था, जिससे ठंडी हवा का प्रवाह रुक गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि AC वेंट्स पर टेप किसने लगाया था। जैसे ही टेप हटाया गया, तुरंत ठंडी हवा आने लगी और यात्रियों को राहत मिली।

वीडियो वायरल, लोगों का गुस्सा फूटा

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि AC वेंट्स पर टेप चिपकाकर हवा को रोका गया था।

वीडियो देखने के बाद लोगों ने इसे बेहद गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया है। कई यूजर्स ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की हरकतें दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। कुछ लोगों ने रेलवे से सख्त निगरानी और कार्रवाई की मांग भी की है।

यात्रियों की आदत बनी बड़ी परेशानी

अक्सर देखा जाता है कि कुछ यात्रियों को AC ज्यादा ठंडा लगता है, इसलिए वे अपनी सुविधा के अनुसार वेंट बंद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस मामले में टेप किसने लगाया, यह स्पष्ट नहीं है।

रेलवे व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ट्रेनों में नियमित जांच पर्याप्त है? कई लोगों का कहना है कि ट्रेन के रवाना होने से पहले कोच की ठीक से जांच होनी चाहिए।

साथ ही, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ट्रेनों में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि इस तरह की घटनाओं पर नजर रखी जा सके और जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके।

सार्वजनिक जगहों पर जिम्मेदारी जरूरी

यह मामला किसी तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि यात्रियों के व्यवहार का उदाहरण है। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करते समय दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना कितना जरूरी है।

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Updated on:

19 Mar 2026 05:36 pm

Published on:

19 Mar 2026 05:33 pm

Hindi News / National News / अवंतिका एक्सप्रेस का मामला: AC कोच में भी गर्मी से परेशान हुए यात्री, वजह पता चली तो उड़ गए होश, वीडियो वायरल

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