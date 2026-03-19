अवंतिका एक्सप्रेस का मामला: AC कोच में भी गर्मी से परेशान हुए यात्री, वजह पता चली तो उड़ गए होश, वीडियो वायरल

Avantika Express AC Coach Viral Video: ट्रेन का सफर आमतौर पर आरामदायक माना जाता है, खासकर जब टिकट AC कोच का हो। लेकिन मुंबई-उज्जैन अवंतिका एक्सप्रेस में हाल ही में जो हुआ, उसने यात्रियों को हैरान कर दिया। AC कोच में सफर कर रहे लोग गर्मी से परेशान हो गए और जब इसकी वजह सामने आई, तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।