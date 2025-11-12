Axis My India Exit Poll 2025: किस जाति ने किस पार्टी को दिए कितने वोट, आंकड़ा आया सामने

Axis My India Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण संपन्न हो गए हैं। पहला चरण छह नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को हुआ है। चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल आ रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं, महागठबंधन पिछड़ रहा है। बुधवार शाम को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने एनडीए को 43 प्रतिशत और महागठबंधन को 41 प्रतिशत वोट मिले हैं।