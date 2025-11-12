Patrika LogoSwitch to English

Axis My India Exit Poll 2025: किस जाति ने किस पार्टी को दिए कितने वोट, आंकड़ा आया सामने

Axis My India Exit Poll 2025: बुधवार शाम को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने एनडीए को 43 प्रतिशत और महागठबंधन को 41 प्रतिशत वोट मिले हैं।

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 12, 2025

बिहार चुनाव

bihar elections (Photo-Patrika)

Axis My India Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण संपन्न हो गए हैं। पहला चरण छह नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को हुआ है। चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल आ रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं, महागठबंधन पिछड़ रहा है। बुधवार शाम को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने एनडीए को 43 प्रतिशत और महागठबंधन को 41 प्रतिशत वोट मिले हैं।

एनडीए को एससी ने दिए सबसे ज्यादा वोट

एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जाति और पार्टी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार, सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले एनडीए को एससी ने 49 प्रतिशत वोट दिए हैं। इसके बाद ईबीसी ने 58 प्रतिशत, ओबीसी ने 63 प्रतिशत, जनरल ने 65 प्रतिशत, यादव ने 6 प्रतिशत, मुस्लिम ने 8 प्रतिशत और एसटी ने 56 प्रतिशत वोट दिए हैं।

महागठबंधन को यादव का आशीर्वाद

महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा 90 प्रतिशत वोट यादव जाति ने दिए हैं। दूसरे नंबर पर 79 प्रतिशत के साथ मुस्लिम हैं। एसटी और एससी ने 29—29 प्रतिशत वोट दिए हैं। वहीं ईबीसी ने 26 प्रतिशत और जनरल ने 14 प्रतिशत वोट दिए हैं।

जन सुराज पार्टी को जनरल से मिले ज्यादा वोट

चुनावी राजनीति में कदम रखने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) की जन सुराज पार्टी को सबसे ज्यादा 7 प्रतिशत जनरल ने वो​ट दिया है। वहीं, ओबीसी ने 5 प्रतिशत तो ईबीसी ने 4 प्रतिशत वोट दिए हैं। एससी और एसटी से 3—3 प्रतिशत वोट मिले हैं। मुस्लिम समाज से 2 प्रतिशत और यादव जाति से सिर्फ 1 प्रतिशत वोट मिली है।

जानें अन्य का हाल

अन्य की बात करें तो सबसे ज्यादा 19 प्रतिशत एससी से वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर 14 प्रतिशत के साथ जनरल है। ओबीसी से 13 प्रतिशत और ईबीसी और एसटी से 12—12 प्रतिशत वोट मिले हैं। वहीं मुस्लिम समाज से 11 प्रतिशत और यादव से सिर्फ 3 प्रतिशत वोट मिले हैं।

एग्जिट पोल के नतीजे ये हैं

एग्जिट पोलNDAमहागठबंधनअन्य
JVC Polls135-15088-1033-6
मैटराइज-आईएएनएस (Matrize-IANS)147-16760- 702-10
People's Insight133-15975-1013-6
People's Pulse133-15975-1012-11
पोल डायरी184-20932-491-5
टाइम्स नाउ143955
न्यूज 24152847
रुद्र रिसर्च140-15284-973-6
चाणक्य130-138100-1083-5

2020 में किसने कितनी सीटें जीती

पार्टीकितनी सीटों पर चुनाव लड़ीजीत
राजद14475
बीजेपी11074
जेडीयू11543
कांग्रेस7019
CPI (ML)1912
वीआईपी134
HAM74
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी42
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया62

2015 में किसने कितनी सीटें जीती

पार्टीकितने सीटों पर चुनाव लड़ीजीत
राजद10180
जेडीयू10171
बीजेपी15753
कांग्रेस4127
भाकपा (माले)983
लोक जनशक्ति पार्टी422
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी232
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा211
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)60
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)320
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी880

बिहार चुनाव 2025

