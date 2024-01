अयोध्या तोड़ेगा मक्का और वैटिकन सिटी के सारे रिकॉर्ड, हर साल यहां आएंगे इतने करोड़ श्रद्धालु

नई दिल्लीPublished: Jan 24, 2024 12:02:21 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Ayodhya will break records of Mecca and Vatican City: अमरीकी निवेश फर्म जेफरीज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भगवान राम का यह विशाल मंदिर मक्का और वैटिकन सिटी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा।