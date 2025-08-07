बाबा अनिरुद्दाचार्य का वीडियो हुआ वायरल, विवाद बढ़ने पर कही ये बात

कथावाचक ने भारतीय शास्त्रों और परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सलाह वही है जो बड़े-बुजुर्ग सिखाते हैं। "मैंने कहा कि अपनी पत्नी या पति के प्रति वफादार रहें। पराई स्त्री या पुरुष की ओर न देखें। माता-पिता बच्चों को चोरी और बुराइयों से बचने की सीख देते हैं। मैंने समाज में बढ़ती अश्लीलता, जैसे अश्लील वीडियो, तस्वीरें और बॉलीवुड के गाने, को भी निशाना बनाया, जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं।"