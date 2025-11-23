‘पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर, घबराहट में TMC’, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा पर BJP ने दी प्रतिक्रिया

इसे घोषणा को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों समुदायों में बहुत कड़ी और तेज़ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। जहां बीजेपी खुल कर इस बात का विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से एक संतुलित प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, कोई भी व्यक्ति मस्जिद बना सकता है, इसका बाबरी मस्जिद से क्या लेना-देना है। अगर वे मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो वे आगे बढ़ कर बना सकते हैं। कांग्रेस सांसद सुरेंद्र राजपूत ने कहा, अगर कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च बना रहा है, तो इसमें विवादास्पद क्या है। इसे विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है। हर धर्म को अपने पूजा स्थल बनाने का अधिकार है।