राष्ट्रीय

'पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर, घबराहट में TMC', बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा पर BJP ने दी प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल में TMC विधायक हुमायूं कबीर द्वारा नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने TMC पर चुनावी फ़ायदे के लिए नफ़रत और तुष्टिकरण की राजनीति कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 23, 2025

BJP spokesperson Yasir Jilani

भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी (फोटो- एएनआई)

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा और उसके सहयोगी दल इसे लेकर TMC और विधायक कबीर की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए TMC विधायक पर चुनावी फ़ायदे के लिए जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया।

नफरत की राजनीति कर रही TMC

जिलानी ने कहा, TMC के नेता, खासकर विधायक हुमायूं कबीर, नफरत की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। वह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और जानबूझकर बंगाल में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिलानी ने आगे कहा, उन्हें पता है कि आने वाले चुनावों में लोग TMC को नकार देंगे, और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की लहर चल रही है। इस घबराहट के कारण, हुमायूं कबीर और TMC के बड़े नेता अपने वोट बैंक को बचाने के लिए लोगों को हर तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन रखेंगे नई मस्जिद की नींव

बता दें कि, हाल ही में TMC विधायक ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का एलान किया है। यह तारीख़ भारत के इतिहास में एक बड़े विवाद से जुड़ी हुई है। इसी दिन 33 साल पहले अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। TMC विधायक ने बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन ही नई मस्जिद की शुरुआत करने की घोषणा की है। कबीर ने कहा कि, इस मस्जिद को पूरा होने में तीन साल लगेंगे और कई मुस्लिम नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

कांग्रेस ने दी संतुलित प्रतिक्रिया

इसे घोषणा को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों समुदायों में बहुत कड़ी और तेज़ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। जहां बीजेपी खुल कर इस बात का विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से एक संतुलित प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, कोई भी व्यक्ति मस्जिद बना सकता है, इसका बाबरी मस्जिद से क्या लेना-देना है। अगर वे मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो वे आगे बढ़ कर बना सकते हैं। कांग्रेस सांसद सुरेंद्र राजपूत ने कहा, अगर कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च बना रहा है, तो इसमें विवादास्पद क्या है। इसे विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है। हर धर्म को अपने पूजा स्थल बनाने का अधिकार है।

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने भी दी प्रतिक्रिया

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस मामले पर धार्मिक तर्क देते हुए कहा, शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि एक बार किसी जगह पर मस्जिद बन जाने के बाद, वह हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है। उन्होंने आगे कहा, भले ही भारत में बाबरी मस्जिद के नाम पर सैकड़ों मस्जिदें बना दी जाएं, लेकिन अयोध्या की असली बाबरी मस्जिद का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता।

अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हर धर्म के खिलाफ

समजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कोई अलग बात कही गई होगी, कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल बनवा सकता है। हम भी इटावा में मंदिर बना रहे हैं। इसकी घोषणा पर बीजेपी ने हमारा विरोध किया। ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। वहीं अयोध्या में साधु-संतों ने इस घोषणा पर कड़ा ऐतराज जताया है। संत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने इसे राष्ट्रद्रोह बताते हुए सरकार से TMC विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की।

हिंदू धर्म गुरु घोषणा के विरोध में

उन्होंने कहा, अगर मुगल आक्रांताओं के नाम पर देश में कहीं भी ईंट रखी गई तो उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि परमहंस आचार्य ने तो टीएमसी सांसद पर इनाम का एलान भी कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी टीएमसी सांसद को मौत का सजा देगा उसे एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने कहा, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद बना सके।

Published on:

23 Nov 2025 12:24 pm

Hindi News / National News / 'पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर, घबराहट में TMC', बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा पर BJP ने दी प्रतिक्रिया

