पश्चिम बंगाल में TMC ने लगाए बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर, अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद की यह हरकत

अयोध्या में राम मंदिर ध्वाजारोहण के बाद देर रात मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर्स देखे गए। कुछ ही समय पहले TMC विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन, 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा की थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 26, 2025

Babri Masjid posters in Murshidabad

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही बीजेपी और अन्य धार्मिक संगठनों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हिंदू संगठनों ने यह साफ कर दिया था कि बाबर के नाम पर देश में दूसरी मस्जिद बनाने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी विधायक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और घोषणा के बाद अब उन्होंने राज्य में शिलान्यास के पोस्टर लगा कर बाबरी मस्जिद बनाने की बात की पुष्टि कर दी है।

मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में बनेगी यह मस्जिद

विधायक हुमायूं ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में इस नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा की थी। यह वही दिन है जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। बाबरी विध्वंस के 33 साल जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन नई मस्जिद का शिलान्यास करने की बात हुमायूं ने कही थी। अब इस कार्यक्रम के लिए मंगलवार देर रात मुर्शिदाबाद जिले में पोस्टर भी लगा दिए गए। इन पोस्टर्स में लिखा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा और इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। पोस्टर्स में विधायक हुमायूं को इस कार्यक्रम का आयोजनकर्ता बताया गया है।

अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के बाद लगे पोस्टर

यह पोस्टर्स उसी दिन सामने आए है जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार को दिन में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई और रात में मुर्शिदाबाद में ये पोस्टर्स देखे गए। भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और विधायक हुमायूं पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि टीएमसी यह कर के पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि, यह सब सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किया जा रहा है।

इस बाबरी मस्जिद का भी वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ था

भाजपा नेता उमा भारती ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाबर के नाम पर बनी इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इस बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं। विरोध करने वाले बिना बात विवाद खड़ा कर रहे है। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। हिंदू संगठनों की बात की जाए तो वह पहले ही साफ कर चुके है कि वह किसी भी कीमत पर इस मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। ऐसे में टीएमसी का यह शिलान्यास का कार्यक्रम एक बड़े सांप्रदायिक दंगों को जन्म दे सकता है, जिसमें लोगों की जान को भी खतरा है।

Published on:

26 Nov 2025 11:32 am

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में TMC ने लगाए बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर, अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद की यह हरकत

