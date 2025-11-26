पश्चिम बंगाल में TMC ने लगाए बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर, अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद की यह हरकत

भाजपा नेता उमा भारती ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाबर के नाम पर बनी इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इस बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं। विरोध करने वाले बिना बात विवाद खड़ा कर रहे है। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। हिंदू संगठनों की बात की जाए तो वह पहले ही साफ कर चुके है कि वह किसी भी कीमत पर इस मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। ऐसे में टीएमसी का यह शिलान्यास का कार्यक्रम एक बड़े सांप्रदायिक दंगों को जन्म दे सकता है, जिसमें लोगों की जान को भी खतरा है।