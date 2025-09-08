VIDEO:हरियाणा में बाढ़ से तबाही का मंजर, फैक्ट्रियां बंद, बहादुरगढ़ में डूबीं मारुति की 300 कारें, लोग पलायन कर रहे

Bahadurgarh Flood: हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में भारी बारिश व सैलाब (Bahadurgarh Flood 2025) के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश और नालों के ओवरफ्लो होने से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। खासकर औद्योगिक इलाके में पानी का स्तर चार से पांच फीट तक पहुंच गया है। इससे फैक्ट्रियों में कामकाज पूरी तरह से बंद (Haryana Factory Shutdown Flood) हो गया है और हजारों मजदूरों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बारिश का सबसे बड़ा असर मारुति कंपनी के स्टॉकयार्ड पर पड़ा है, जहां करीब 300 ब्रांड न्यू गाड़ियां पानी में डूब चुकी (Maruti Cars Flood Damage) हैं। इन गाड़ियों में ऑल्टो, वैगनआर, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो जैसी गाड़ियां शामिल हैं। कई गाड़ियों के एयरबैग अपने आप फट गए (Haryana Flood Car Loss) और ड्राइवर साइड के विंडो अपने-आप गिर गए।