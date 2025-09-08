Patrika LogoSwitch to English

VIDEO:हरियाणा में बाढ़ से तबाही का मंजर, फैक्ट्रियां बंद, बहादुरगढ़ में डूबीं मारुति की 300 कारें, लोग पलायन कर रहे

Bahadurgarh Flood 2025: हरियाणा के बहादुरगढ़ में भारी बारिश से आई बाढ़ में मारुति की 300 नई गाड़ियां डूब गईं, फैक्ट्रियां बंद हैं और लोग पलायन के लिए मजबूर हैं।

भारत

MI Zahir

Sep 08, 2025

Bahadurgarh Flood 2025
हरियाणा के बहादुरगढ़ में आई बाढ़ में मारुति की 300 नई गाड़ियां डूब गईं। (फोटो: ANI.)

Bahadurgarh Flood: हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में भारी बारिश व सैलाब (Bahadurgarh Flood 2025) के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश और नालों के ओवरफ्लो होने से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। खासकर औद्योगिक इलाके में पानी का स्तर चार से पांच फीट तक पहुंच गया है। इससे फैक्ट्रियों में कामकाज पूरी तरह से बंद (Haryana Factory Shutdown Flood) हो गया है और हजारों मजदूरों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बारिश का सबसे बड़ा असर मारुति कंपनी के स्टॉकयार्ड पर पड़ा है, जहां करीब 300 ब्रांड न्यू गाड़ियां पानी में डूब चुकी (Maruti Cars Flood Damage) हैं। इन गाड़ियों में ऑल्टो, वैगनआर, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो जैसी गाड़ियां शामिल हैं। कई गाड़ियों के एयरबैग अपने आप फट गए (Haryana Flood Car Loss) और ड्राइवर साइड के विंडो अपने-आप गिर गए।

image

कोई निकल नहीं पाया

स्थानीय मजदूरों ने बताया कि जब रात को पानी तेजी से आया, तब चौकीदार को सूचना दी गई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी गाड़ियों के सायरन बजने लगे थे, लेकिन कोई भी उन्हें निकाल नहीं पाया।

फैक्ट्रियों में काम बंद, मजदूर बेरोजगार

आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में पानी घुसने की वजह से अधिकतर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यहां काम करने वाले मजदूर लक्ष्मण और अमृतलाल का कहना है कि काम ठप होने की वजह से वे रोज़ी-रोटी को लेकर परेशान हैं। “ना काम है, ना पैसे… और ऊपर से घरों में पानी भरा है,” उन्होंने कहा।

छोटूराम नगर से हो रहा पलायन, प्रशासन बना रहा राहत शिविर

सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक छोटूराम नगर है, जहां पांच से छह फीट तक पानी भर गया है। लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए हैं। सिर पर सामान और गोद में बच्चों को लेकर लोग रिश्तेदारों के घर या सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं।

अस्थायी राहत केंद्र बनाए गए

प्रशासन ने सामुदायिक भवनों और धर्मशालाओं में अस्थायी राहत केंद्र बनाए हैं, लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि राशन-पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

ड्रेन ओवरफ्लो होने से और बिगड़े हालात (Flood in Bahadurgarh News)

दिल्ली से लगती मुंगेशपुर ड्रेन भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो हो गई है और कई जगह से टूट चुकी है। इसी ड्रेन के फटने की वजह से बहादुरगढ़ में जलभराव का संकट और ज्यादा गहरा गया है। नगर परिषद और सेना के जवानों ने कुछ इलाकों से लोगों को निकालना शुरू किया है, लेकिन कई हिस्से अब भी डूबे हुए हैं।

लोगों का प्रशासन पर आरोप – “कोई मदद नहीं मिली”

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल रही है। "न पानी निकालने की व्यवस्था है, न खाने-पीने का इंतज़ाम," एक महिला ने कहा। हर दिन पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों का धैर्य टूटता जा रहा है।

मौसम समाचार

Updated on:

08 Sept 2025 04:23 pm

Published on:

08 Sept 2025 04:22 pm

Hindi News / National News / VIDEO:हरियाणा में बाढ़ से तबाही का मंजर, फैक्ट्रियां बंद, बहादुरगढ़ में डूबीं मारुति की 300 कारें, लोग पलायन कर रहे

