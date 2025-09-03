बाढ़ ने मचाई तबाही: देवदूत बनी BSF , MI-17 हेलीकॉप्टर से जम्मू में 44 लोगों को बचाया

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे है। इसी कड़ी में बीएसएफ एमआई-17 हेलीकॉप्टर द्वारा चार उड़ानों में गरखल से कुल 44 नागरिकों को बचाया गया और परगवाल के मोलू हेलीपैड पर उतारा गया।

भारी बारिश के कारण सांबा जिले में भूमि धंस गई है, जिससे एक गांव में घरों को खतरा पैदा हो गया है और अधिकारियों को परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।