‘RSS के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों को जाने से रोकें, प्रतिबंध लगाएं’, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने CM को लिखा पत्र

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने सार्वजनिक पार्कों और मंदिरों में भी आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया है 2 min read