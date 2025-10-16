‘RSS के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों को जाने से रोकें, प्रतिबंध लगाएं’, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने CM को लिखा पत्र

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे। (फोटो- IANS)
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
उन्होंने यह भी मांग की है कि सरकारी अधिकारियों को किसी भी तरह से आरएसएस को समर्थन देने से रोका जाए। प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को यह पत्र जारी किया है।
इससे पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक और पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों को आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिससे काफी विवाद हुआ था।
अपने ताजा पत्र में, खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 5(1) से बंधे हैं।
कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल संघ का सदस्य नहीं होना चाहिए, न ही उन्हें ऐसी संस्थाओं से कोई संबंध रखना चाहिए।
उन्होंने आगे लिखा कि कर्मचारियों को नियम के तहत राजनीतिक आंदोलनों या उनसे जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें दान या किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देना चाहिए।
खड़गे ने बताया कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हाल के दिनों में, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आरएसएस और उससे संबद्ध संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लेते देखा गया है।
खड़गे ने सीएम को लिखे पात्र में कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया जाए, जिसमें आरएसएस और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों में राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाए।
उन्होंने आगे लिखा कि परिपत्र में यह भी चेतावनी दी जानी चाहिए कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस घटनाक्रम से और विवाद पैदा होने की संभावना है।
इससे पहले, भाजपा ने सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की प्रियांक खड़गे की मांग का जवाब देने के लिए बेंगलुरु में एक आरएसएस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तस्वीर जारी की थी।
हालांकि, प्रियांक खड़गे ने स्पष्ट किया कि यह एक पुरानी तस्वीर है, उस समय की जब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के गृह मंत्री थे और वे आरएसएस के कार्यक्रम आयोजकों को सांप्रदायिक तनाव न फैलाने की चेतावनी देने वहां गए थे।
प्रियांक खड़गे ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें गाली-गलौज और धमकी दी गई।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को तमिलनाडु सरकार की तरह सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर विचार करने को कहा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने प्रियांक खड़गे की मांग को प्रचार का हथकंडा बताया है। इस बीच, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर।
अशोक ने घोषणा की है कि वह स्वयं सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों का आयोजन करेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को कार्रवाई करने की चुनौती दी है।
