‘मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया’…हत्या कर डॉक्टर पति ने प्रेमिका को भेजा मैसेज

पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी महेंद्र ने IV के ज़रिए पत्नी को प्रोपोफोल इंजेक्शन की ओवरडोज़ दी और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सुबह कृतिका बेहोश हालत में मिली जिसके बाद महेंद्र उसे अस्पताल लेकर गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महेंद्र ने कृतिका का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और उसके शव को आंध्र प्रदेश स्थित अपने घर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की ज़िद करने लगा। लेकिन कृतिका के घर वाले पोस्टमार्टम करने पर अड़े रहे जिसकी मदद से इस मामले का खुलासा हो पाया। कृतिका के परिवार ने पहले ही संदेह जताया था कि महेंद्र ने पैसों के लालच में या फिर प्रेम संबंध के चलते कृतिका की जान ली है। जिसके बाद अब महेंद्र के हत्या के बाद अपनी प्रेमिका को मैसेज करने का खुलासा हुआ है।