‘मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया’…हत्या कर डॉक्टर पति ने प्रेमिका को भेजा मैसेज

डॉक्टर कृतिका एम. रेड्डी और उनके पति महेंद्र रेड्डी जी.एस (Photo - Kruthika M Reddy/Instagram)
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सर्जन द्वारा अपनी डॉक्टर पत्नी की हत्या के सनसनीखेज मामले में, जांच कर रही पुलिस ने एक नया और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस जांच के अनुसार, अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद सर्जन ने अपनी प्रेमिका को मैजेस भेजकर कहा था कि, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया। अधिकारियों के अनुसार, सर्जन ने यह संदेश एक डिजिटल पेमेंट ऐप के ज़रिए अपनी प्रेमिका को भेजा था। आरोपी के फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण संदेश को ढूंढ निकाला। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी की प्रेमिका से पूछताछ की और उसका बयान भी दर्ज किया है, हालांकि उसकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
आरोपी की पहचान डॉ. महेंद्र रेड्डी जी.एस. के रूप में की गई है, जो कि एक सर्जन है। महेंद्र की शादी 26 मई 2024 को डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. कृतिका रेड्डी से हुई थी। शादी के लगभग एक साल बाद ही, 21 अप्रैल 2025 को महेंद्र ने कथित तौर पर एनेस्थेटिक दवा की ओवरडोज देकर कृतिका की हत्या कर दी थी। शुरुआत में, इसे प्राकृतिक मौत का मामला माना जा रहा था, लेकिन बाद में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल नामक एक शक्तिशाली एनेस्थीसिया दवा के अंश पाए गए, जिसके बाद हत्या के इस मामले का खुलासा हुआ।
आरोपी के घर की तलाशी में पुलिस ने कैनुला सेट, एक इंजेक्शन ट्यूब, और अन्य मेडिकल उपकरण जैसे महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए गए थे। कृतिका के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और फिर कृतिका की हत्या के लगभग छह महीने बाद 15 अक्टूबर को आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शक था कि महेंद्र ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई का दुरुपयोग करके अपनी पत्नी की हत्या की और उसे प्राकृतिक मौत दिखाने की साजिश भी रची।
पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी महेंद्र ने IV के ज़रिए पत्नी को प्रोपोफोल इंजेक्शन की ओवरडोज़ दी और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सुबह कृतिका बेहोश हालत में मिली जिसके बाद महेंद्र उसे अस्पताल लेकर गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महेंद्र ने कृतिका का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और उसके शव को आंध्र प्रदेश स्थित अपने घर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की ज़िद करने लगा। लेकिन कृतिका के घर वाले पोस्टमार्टम करने पर अड़े रहे जिसकी मदद से इस मामले का खुलासा हो पाया। कृतिका के परिवार ने पहले ही संदेह जताया था कि महेंद्र ने पैसों के लालच में या फिर प्रेम संबंध के चलते कृतिका की जान ली है। जिसके बाद अब महेंद्र के हत्या के बाद अपनी प्रेमिका को मैसेज करने का खुलासा हुआ है।
