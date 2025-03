World’s Most Expensive Dog: बेंगलूरु के शख्स ने खरीदा दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता ओकामी, 50 करोड़ में खरीदा Wolfdog

Most Expensive Dog in India: बेंगलूरु के शख्स एस. सतीश के पास दुनिया के महंगी और शानदार नस्लों के 150 से ज्यादा कुत्ते हैं। सतीश इन कुत्तों की 30 मिनट की प्रदर्शनी लगाकर करीब ढाई लाख रूपये की कमाई करते हैं।

S. Satish has most expensive dog Okami

Most Expensive Dog: बेंगलूरु के एक व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए खर्च कर के दुनिया का सबसे मंहगा वुल्फडॉग (कुत्ते की एक प्रजाति) खरीदा है। यह अनोखा कुत्ता भेड़िया और कॉकेशियन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों का एक मिश्रण है जो कि अपनी तरह का पहला कुत्ता है। यह दुनिया के सबसे महंगे कुत्तों (Most Costlier Dog in the world) में से एक माना जाता है। एस. सतीश के पास पहले से ही 150 से ज्यादा नस्लों के कुत्ते हैं। वुल्फडॉग का नाम कैडाबोम ओकामी (Cadabomb Okami) है और इसे सतीश ने 5.7 मिलियन डॉलर (लगभग 49,20,07,892 रुपए) में खरीदा है।

ओकामी के एक दिन की खुराक 3 किलोग्राम मांस अमरीका में जन्मा ओकामी सिर्फ आठ महीने का है। इसका वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। यह हर दिन 3 किलोग्राम मांस खाता है। सतीश ने बताया कि वह इन अमरीका में जन्मा ओकामी सिर्फ आठ महीने का है। इसका वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। यह हर दिन 3 किलोग्राम मांस खाता है। सतीश ने बताया कि वह इन कुत्तों को प्रदर्शित कर पैसे कमाता है। वह 30 मिनट के प्रदर्शन के लिए लगभग 2,41,818 रुपए और पांच घंटे में लगभग 10,10,456 रुपए तक कमा लेता है। लोग इनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। सतीश के पास अन्य महंगे कुत्ते भी मौजूद सतीश के पास एक दुर्लभ चाउ चाउ प्रजाति का कुत्ता भी है, जिसे उन्होंने पिछले साल लगभग 28 करोड़ रुपए में खरीदा था। कुत्तों के रखरखाव के लिए सतीश के पास सात एकड़ का खेत और छह लोग नियुक्त किए हैं।