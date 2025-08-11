अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर बांग्लादेश को तबाह करने का आरोप लगाया

बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। सोमवार को एक बयान देते हुए पार्टी ने कहा, देश इस समय चरमपंथी, सांप्रदायिक और आतंकवादी ताकतों के साथ ही विदेशी एजेंटों की खतरनाक गतिविधियों के चलते तबाही की स्थिति में है। उन्होंने बताया कि, देश में मौजूद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट पर काबू पाने और और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में 21 मांगें पेश की गई हैं। इसमें मुहम्मद यूनुस के इस्तीफा के अलावा उनके सत्ता में आने को असंवैधानिक बताते हुए इसकी जांच की मांग की है।