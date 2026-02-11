Bangladesh Election 2026: भारत विरोध और हिंदुओं से नफरत की इनसाइड स्टोरी, क्या बंगाल पर होगा सीधा असर ?

Hindu Minority: बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों (Bangladesh General Election 2026) ने न केवल वहां की घरेलू राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि भारत के लिए भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ढाका की राजनीति में विकास और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। अब वहां चुनाव जीतने के लिए भारत को कोसना (Anti India Sentiment) और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना (Hindu Minority Crisis) सबसे आसान 'शॉर्टकट'बन गया है।बांग्लादेश की राजनीति को करीब से समझने वाले जानकारों का कहना है कि वहां के कट्टरपंथी गुटों ने 'भारत विरोधी' लहर को एक मजबूत वोट बैंक में बदल दिया है। वहां की विपक्षी पार्टियां और चरमपंथी संगठन जनता के बीच यह भ्रम फैलाने में लगे हैं कि मौजूदा सरकार भारत के इशारों पर काम करती है।