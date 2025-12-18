18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

बांग्लादेश हताशा में पाकिस्तान के करीब जा रहा है, शेख हसीना ने बढ़ते विवाद पर किया खुलासा

Bangladesh-India Conflict: शेख हसीना ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हताशा में पाकिस्तान के करीब जाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मो. यूनुस को उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कराने की चुनौती दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 18, 2025

Sheikh Hasina Interview

शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हताशा में पाकिस्तान के करीब जाने के आरोप लगाए (Photo-IANS)

Sheikh Hasina Interview: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने CNN News-18 India को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की हताशा को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और हड़बड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मो. यूनुस पर भी सवाल खड़े किए।

बांग्लादेश हताशा में पाकिस्तान के करीब

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाया है कि यूनुस देश को अस्थिरता की ओर धकेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मो. यूनुस राजनीतिक वैधता हासिल करने के लिए पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। शेख हसीना ने दावा किया कि पाकिस्तान से यूनुस का संपर्क रणनीतिक दूरदर्शिता के बजाय हताशा को दर्शाता है। साथ ही हसीना ने यूनुस की काबिलियत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यूनुस के पास कूटनीति संचालित करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उनके पास कुशल अनुभव भी नहीं है।

न्यायिक जांच की चुनौती

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को न्यायिक जांच के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। इस पर शेख हसीना ने अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को निष्पक्ष जांच कराने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में ले जाएं। साथ ही शेख हसीना ने बांग्लादेश में सुनाई गई मौत की सजा को न्यायिक आवरण में लिपटी एक राजनीतिक हत्या का नाम दिया है।

मैं भारत की आभारी हूं

शेख हसीना ने भारत द्वारा की गई सहायताओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मेरा स्वागत किया है। इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूं। साथ ही, उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने पर कहा कि मैं अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं वहीं रहती तो न सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि मेरी सहायता करने वालों के खिलाफ भी हिंसा होती और उन्हें भी बांग्लादेश में खतरा होता। साथ ही, उन्होंने भारत के धैर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के द्वारा भारत के खिलाफ गतिविधियां हो रही हैं, फिर भी भारत शांति के प्रयासों में लगा हुआ है।

शेख हसीना व देश के हालात को लेकर भारत ने बांग्लादेश को दिया करारा जवाब- ‘अपनी कानून-व्यवस्था खुद संभालें’
विदेश
Sheikh Hasina

Updated on:

18 Dec 2025 03:01 pm

Published on:

18 Dec 2025 03:00 pm

बांग्लादेश हताशा में पाकिस्तान के करीब जा रहा है, शेख हसीना ने बढ़ते विवाद पर किया खुलासा

