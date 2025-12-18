बांग्लादेश हताशा में पाकिस्तान के करीब जा रहा है, शेख हसीना ने बढ़ते विवाद पर किया खुलासा

शेख हसीना ने भारत द्वारा की गई सहायताओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मेरा स्वागत किया है। इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूं। साथ ही, उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने पर कहा कि मैं अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं वहीं रहती तो न सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि मेरी सहायता करने वालों के खिलाफ भी हिंसा होती और उन्हें भी बांग्लादेश में खतरा होता। साथ ही, उन्होंने भारत के धैर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के द्वारा भारत के खिलाफ गतिविधियां हो रही हैं, फिर भी भारत शांति के प्रयासों में लगा हुआ है।