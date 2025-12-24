पश्चिम बंगाल में पुलिस से भिड़े BJP समर्थक, दीपू चंद्र दास की हत्या से जुड़ा है मामला

बांग्लादेश के माइमेंसिंग जिले के भालुका इलाके में 18 दिसंबर को 25 साल के दीपू चंद्र दास, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, को ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद उनके शव को गाछ से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया। जांच में ब्लास्फेमी के आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, और कुछ रिपोर्ट्स में इसे कार्यस्थल विवाद से जोड़ा गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और घटना की निंदा की है।